GoShare進軍海外市場 攜手GoTo集團將電動車與Gojek服務結合

在去年訪談時，GoShare新事業總監姜家煒就曾透露將進軍海外市場想法，而在稍早公布消息中，則是確認將與印尼科技集團GoTo旗下移動共享服務Gojek合作，預計將Gogoro電動車與Gogoro Network智慧電池交換網路等資源與Gojek服務整合，預計從年底起投放250輛Gogoro 2車款，用於Gojek提供叫車、外送等服務。

此次與GoTo旗下Gojek服務合作，將作為GoShare端到端整合應用一部分，其中也將透過客製化、模組化輸出，將GoShare服務帶到海外市場。而在此次率先進軍印尼市場之餘，GoShare更預期可將經驗複製到更多海外市場。

在與GoTo集團合作中，除了提供Gogoro電動車款、Gogoro Network智慧電池交換網路，更包含隊雲端管理系統，以及企業夥伴專用的GoShare for Business App，藉此符合在地品牌應用需求。

另外，與GoShare合作也將加速Gojek在2030年達成車隊全面電動化及零碳排的目標，同時也將攜手印尼國家石油和天然氣公司Pertamina，著手在雅加達佈建與管理GoStation電池交換站。

而在此之前，GoShare也已經在台灣市場與Visa、微軟、達美樂、國泰人壽、台新銀行、遠傳電信、微風集團、南山產物、Teach for Taiwan (為台灣而教)、Rakuten Monkeys (樂天桃猿)等業者合作，透過GoShare for Business企業方案，讓業者能更方便將GoShare服務與本身業務結合。

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