快訊

疫情難解！美國死亡人數激增、突破80萬居全球之冠

央視帶頭 ？中國預告鎮壓「網路水軍」的評分風暴

GoShare進軍海外市場 攜手GoTo集團將電動車與Gojek服務結合

聯合新聞網 / 楊又肇

在去年訪談時GoShare新事業總監姜家煒就曾透露將進軍海外市場想法，而在稍早公布消息中，則是確認將與印尼科技集團GoTo旗下移動共享服務Gojek合作，預計將Gogoro電動車與Gogoro Network智慧電池交換網路等資源與Gojek服務整合，預計從年底起投放250輛Gogoro 2車款，用於Gojek提供叫車、外送等服務。

此次與GoTo旗下Gojek服務合作，將作為GoShare端到端整合應用一部分，其中也將透過客製化、模組化輸出，將GoShare服務帶到海外市場。而在此次率先進軍印尼市場之餘，GoShare更預期可將經驗複製到更多海外市場。

在與GoTo集團合作中，除了提供Gogoro電動車款、Gogoro Network智慧電池交換網路，更包含隊雲端管理系統，以及企業夥伴專用的GoShare for Business App，藉此符合在地品牌應用需求。

另外，與GoShare合作也將加速Gojek在2030年達成車隊全面電動化及零碳排的目標，同時也將攜手印尼國家石油和天然氣公司Pertamina，著手在雅加達佈建與管理GoStation電池交換站。

而在此之前，GoShare也已經在台灣市場與Visa、微軟、達美樂、國泰人壽、台新銀行、遠傳電信、微風集團、南山產物、Teach for Taiwan (為台灣而教)、Rakuten Monkeys (樂天桃猿)等業者合作，透過GoShare for Business企業方案，讓業者能更方便將GoShare服務與本身業務結合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印尼 GoShare

延伸閱讀

「創新台灣造局新世界2021企業高峰會」座談　Gogoro如何改變台灣耀眼世界

GoShare插旗印尼雅加達 台首家共享機車服務出海落地

美國印尼外長雙邊會 同意建立2+2對話機制

豐田章男社長親自上陣 TOYOTA公布品牌電動車戰略

相關新聞

蘋果釋出iOS 15.2更新 加入Apple Music聲控方案

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 15.2作業系統更新，加入透過語音助理Siri播放音樂的全新訂閱服務Apple M...

小米打造新電池設計 電量增加10%、續航時間延長100分鐘

日前分享快充技術發展理念後，小米宣布在手機電池技術有所突破，透過將負極矽含量增加3倍，搭配全面升級的封裝技術，藉此讓相同體積設計的電池容量增加10%，使電力續航時間額外增加100分鐘。

果粉再等等 蘋果延後可在Mac、iPad移動操作的Universal Control功能

今年在WWDC 2021期間揭曉macOS Monterey時，當時介紹可透過單組鍵盤與滑鼠在Mac、iPad之間移動控制的Universal Control功能，目前由蘋果悄悄調整正式推出時間，將延後至明年春季才會釋出。

戴爾發表更環保的筆電原型機 標榜循環設計、永續發展

個人電腦（PC）大廠戴爾發表一款更環保的新型筆電原型機，螺絲釘用量僅為普通筆電的10%，特色是使用更少零件，且這些模組化...

Adobe推出基本免費的Creative Cloud Express 上千款樣板、字形任你用

前身為Adobe Spark，並且從Creative Cloud付費訂閱服務獨立，透過基本免費形式吸引更多人使用的Adobe Creative Cloud Express，是一款讓使用者能透過直覺點選、拖拉等操作，即可快速建立影像內容的服務。

MacBook Air版本將「消失」？傳蘋果想改名簡化為MacBook

在蘋果推出新款14吋及16吋MacBook Pro之後，相關傳聞指出蘋果預計在明年針對MacBook Air產品作更新，但名稱將會簡化為MacBook，同時原本以尺寸區分效能定位的iMac，則會恢復使用iMac Pro名稱，讓消費者更容易識別。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。