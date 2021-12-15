Adobe推出基本免費的Creative Cloud Express 上千款樣板、字形任你用

前身為Adobe Spark，並且從Creative Cloud付費訂閱服務獨立，透過基本免費形式吸引更多人使用的Adobe Creative Cloud Express，是一款讓使用者能透過直覺點選、拖拉等操作，即可快速建立影像內容的服務。

Adobe Creative Cloud Express主要是針對只有簡單創作使用需求打造，透過提供免費使用超過1000款樣板、字形，同時也能使用Adobe Stock圖庫資源，甚至額外提供免費2GB線上儲存容量，藉此吸引更多人使用Adobe服務功能。

而若有更進一步使用需求，Adobe Creative Cloud Express也提供每月9.99美元訂閱方案，而原本Creative Cloud完整訂閱用戶，或是訂閱每月20美元以上服務方案則可直接使用，將能使用所有樣板、更多字形，以及所有Adobe Stock圖庫內容，以及100GB儲存容量與更多圖片處理功能。

目前Adobe Creative Cloud Express可以透過網頁版本使用，或是透過iOS、Android平台app使用，在Windows平台也有專屬app可供使用，而明年將會針對企業使用需求，以及適用於Microsoft Teams服務版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》