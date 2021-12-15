OPPO擴增實境眼鏡、首款自製NPU 2022年第一季進入市場應用

透過線上形式舉辦的INNO Day 2021首日活動中，OPPO分別揭曉新一代擴增實境眼鏡及第一款自製NPU，兩者均預計在2022年第一季內進入市場，但會先在中國市場銷售。

OPPO Air Glass將在明年第一季進入市場

新一代擴增實境眼鏡OPPO Air Glass，採用類似Google Glass單側鏡片設計，同時透過磁吸固定在鏡框，本體僅有30公克重量，因此不會在配戴時候造成負擔，鏡片本身則採用藍寶石水晶材質提高抗刮硬度。

而本身使用micro LED顯示技術，搭配Spark Micro Projetor微投影技術與光波導技術，在配戴者眼前形成視覺影像，而眼鏡本體則提供黑色與白色兩種款式，讓使用者方便搭配。

操作方式則需要配合連接OPPO手機或手錶裝置，並且支援透過手機螢幕觸控，或是以語音聲控，另外也能配合手錶裝置識別操作手勢。至於功能部分則包含讓使用者能即時檢視各類提醒資訊，或是透過聲控方式啟動導航功能，另外也能實現即時語言翻譯，目前支援中英、中日翻譯功能，接下來也會加入中韓翻譯模式。

OPPO Air Glass將在2022年第一季率先在中國市場提供銷售，但目前尚未公布具體售價，接下來則會向開發者提供專用開發工具組。

以台積電6nm製程打造的OPPO首款自製NPU

此次同步宣布推出的OPPO首款自製NPU—MariSilicon X，則是以地球目前已知最深的海溝—馬里亞納海溝為稱，藉此詮釋此款NPU所能對應人工智慧算力表現。

MariSilicon X將應用在相機拍攝表現，藉此對應即時RAW檔運算，以及更極致的HDR運算表現，同時也能對應更精準的RGBW Pro色彩顯示，其中在INT8浮點運算將可對應18TOPS算力表現，在INT4浮點運算下則可對應72TOPS算力，同時每瓦電力輸出可提供11.6TOPS算力規模。

本身則是以台積電6nm製程打造，記憶體傳輸頻寬則是每秒可對應傳輸8.5GB資料量，同樣採用與CPU、GPU共用記憶體架構設計，讓資料運算效率能大幅提升，藉此能處理20位元、120dB的Ultra HDR影像，其中包含1000000:1高動態範圍色彩處理，相比Find X3 Pro可處理量約提高4倍，並且能在高亮度背光情況下維持人臉明亮清晰度，以及實現4K解析度規格的夜間影片清晰、明亮錄製效果。

而MariSilicon X將會率先應用在新款Find X系列機種，預期會在明年第一季推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》