快訊

毒物室驗毒出包？ 高醫聲明未誤判：新興毒品需標準品

兩劑AZ對Omicron保護力等於零？ 陳時中：勿過度解讀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果釋出iOS 15.2更新 加入Apple Music聲控方案

中央社 / 台北14日電
蘋果公司釋出iOS 15.2作業系統更新。美聯社
蘋果公司釋出iOS 15.2作業系統更新。美聯社

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 15.2作業系統更新，加入透過語音助理Siri播放音樂的全新訂閱服務Apple Music聲控方案，且iPhone 13 Pro和13 Pro Max可切換到超廣角鏡頭拍攝微距照片和影片。

根據蘋果說明文件，Apple Music聲控方案可讓用戶透過Siri在音樂服務Apple Music中取用所有歌曲、播放列表和電台，Siri會根據用戶聆聽紀錄、喜歡或不喜歡的內容來建議音樂，「再次播放」功能可取用最近播放過的音樂列表。

iOS 15.2的「設定」提供App隱私權報告，用戶能看到App在過去7天中取得用戶位置、照片、相機、麥克風、聯絡人等項目的頻率，以及相關網路活動。

針對相機功能，iOS 15.2在iPhone 13 Pro和iPhone 13Pro Max的「設定」中可啟用微距照片的控制項目，能切換到超廣角鏡頭來拍攝微距照片和影片。

此外，Apple ID新增「數位遺產」功能，用戶可將其他人指定為「遺產聯絡人」，這些人可以在用戶過世後，取得用戶的iCloud帳號和個人資訊。

iOS 15.2還提供其他iPhone增強功能，包括iCloud+訂閱者可在「郵件」App中使用「隱藏我的電子郵件」來製作獨有、隨機的電子郵件地址；「尋找」可在iPhone處於「省電模式」時定位iPhone長達5小時；「股市」可讓用戶檢視股票的貨幣，並在檢視走勢圖時查看年初至今的績效；「提醒事項」和「備忘錄」可讓用戶刪除或重新命名標籤。

iPhone iPhone 13 Pro Apple

延伸閱讀

告五人帶路微旅行 神團隊用3支iPhone拍出台北最美風景

法院文件內容曝光 蘋果曾與Sony洽談將串流遊戲帶到iPhone等裝置

開箱影片／安卓界的Apple Watch！ TicWatch Pro 3 GPS神奇雙層螢幕增加續航力

想知道iPhone零件是否為正品？iOS 15.2可顯示維修記錄

相關新聞

蘋果釋出iOS 15.2更新 加入Apple Music聲控方案

蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 15.2作業系統更新，加入透過語音助理Siri播放音樂的全新訂閱服務Apple M...

小米打造新電池設計 電量增加10%、續航時間延長100分鐘

日前分享快充技術發展理念後，小米宣布在手機電池技術有所突破，透過將負極矽含量增加3倍，搭配全面升級的封裝技術，藉此讓相同體積設計的電池容量增加10%，使電力續航時間額外增加100分鐘。

MacBook Air版本將「消失」？傳蘋果想改名簡化為MacBook

在蘋果推出新款14吋及16吋MacBook Pro之後，相關傳聞指出蘋果預計在明年針對MacBook Air產品作更新，但名稱將會簡化為MacBook，同時原本以尺寸區分效能定位的iMac，則會恢復使用iMac Pro名稱，讓消費者更容易識別。

Google相簿更新！可設定「 已上鎖的資料夾」將重要的照片、影片加密防外流

Google 相簿近期推出更新，讓用戶可以自行設定上鎖資料夾，來保護比較機密的相片或影片，目前 Android 用戶限定，以下就帶大家來看看要如何把重要或隱私的照片上鎖

如何在Disney+觀看4K畫質的電影或影集？三個方法帶你一次看

在正文開始之前，還是要先和大家說說，用不同裝置來觀看 Disney+，在畫質上也會因為裝置不同而受到限制，像是手機、平板（iOS/Android）、電腦網頁和遊戲主機的畫質都只支援 1080p，所以即使你家的電視有支援到 4K 的解析度，但你是用 Xbox 來看 Disney+ 的話，最多就只能觀看 HD 畫質的影片，無法真的以 4K 的超高畫值來播放

iPhone 14明年高階版 傳首次採挖孔螢幕設計

市場關注蘋果（Apple）明年新款iPhone 14系列動向，韓國科技媒體網站The Elec今天報導，明年2款高階版i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。