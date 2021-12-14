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羅技最輕盈的雙模無線藍牙耳機G435 攜手頑童MJ116潮牌打造限量組合

聯合新聞網 / 楊又肇
▲與MJ Fresh合作聯名的限量街頭潮流禮盒組內容物
▲與MJ Fresh合作聯名的限量街頭潮流禮盒組內容物

羅技今日 (12/13)宣布與台灣饒舌團體頑童MJ116旗下潮牌MJ Fresh合作聯名，推出包含羅技雙模無線藍牙耳機G435，以及MJF 2021秋冬Totem Dad Cap限定色帽，並且只送不賣的限量街頭潮流禮盒組。筆者此次也率先取得此款限量街頭潮流禮盒組進行開箱，帶大家一窺盒裝內部細節。

▲羅技攜手頑童MJ116旗下潮牌打造限量組合
▲羅技攜手頑童MJ116旗下潮牌打造限量組合

雖說是只送不賣，實際是針對在12月20日至21日期間於台灣蝦皮商城的12月超級品牌日選購羅技G435，除了能以2290元折扣價格購買，更能透過抽獎資格將所購買G435升級為此次與MJ Fresh合作聯名的限量街頭潮流禮盒組，亦即除了G435耳機之外，還能額外獲得一款MJF 2021秋冬Totem Dad Cap限定色帽。

此次合作以「Play Never Ends」為主題，藉此呼應羅技雙模無線藍牙耳機G435對應遊戲使用體驗設計，而內部盒裝則是左右分隔方式放入標準款羅技雙模無線藍牙耳機G435，以及MJF 2021秋冬Totem Dad Cap限定色帽。

其中，MJF 2021秋冬Totem Dad Cap限定色帽以刺繡圖騰方式裝飾，並且以卡其布料製作，同時透過銅扣方式調整帽圍部分。

▲MJF 2021秋冬Totem Dad Cap限定色帽
▲MJF 2021秋冬Totem Dad Cap限定色帽

▲透過銅扣方式調整帽圍
▲透過銅扣方式調整帽圍

▲頭圍內側也以刺繡圖騰方式裝飾
▲頭圍內側也以刺繡圖騰方式裝飾

至於隨盒附上的羅技雙模無線藍牙耳機G435，基本上與一般市售版本相同，依然維持羅技原廠盒裝，同時耳機本體設計也未額外作改變，一樣標榜僅有165公克重量，並且採波束成形麥克風一體成形與降噪技術，耳機更採22%回收性塑料與混色搭配設計。

G435額外針對小頭型使用者最佳化設計，同時透過極輕重量解決全罩式耳機久帶不適問題，並且對應18小時電池續航時間，以及最高100分貝的音量控制，更可將音量最高限制在85分貝輸出，避免影響耳朵聽力。

▲羅技雙模無線藍牙耳機G435
▲羅技雙模無線藍牙耳機G435

▲標榜重量僅有165公克重量，並且採22%回收性塑料與混色搭配設計。
▲標榜重量僅有165公克重量，並且採22%回收性塑料與混色搭配設計。

連接方式則採電競級別專利技術LIGHTSPEED無線連線技術 (搭配USB Dongle)，以及低延遲藍牙連接方式，連線範圍最多可達10公尺，另外亦可透過藍牙連接電腦裝置，或是對應手機、電視等裝置連接使用需求。

內建波束成形、無外伸設計的麥克風，則可將背景雜音降到最低，同時放大使用者的音量，並且透過40mm聲音單體呈現完整聲音細節，支援Dolby Atmos全景聲及微軟Windows Sonic空間音效技術。

機身材質則採22%回收塑料，同時包裝也符合FSC森林監管委員會認證，分別推出以「典雅白」、「經典黑」、「時尚藍」三款以跳色打造配色款式，而此次開箱版本為經典黑。

而因為採輕盈機身設計，加上配置無外伸設計的麥克風，因此就算外出使用也不會顯得突兀。

▲透過40mm聲音單體呈現完整聲音細節，支援Dolby Atmos全景聲及微軟Windows Sonic空間音效技術
▲透過40mm聲音單體呈現完整聲音細節，支援Dolby Atmos全景聲及微軟Windows Sonic空間音效技術

▲內建波束成形、無外伸設計的麥克風
▲內建波束成形、無外伸設計的麥克風

▲機身材質採22%回收塑料，頭頂部分亦透過布質設計減少重量
▲機身材質採22%回收塑料，頭頂部分亦透過布質設計減少重量

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

羅技 藍牙耳機 頑童

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