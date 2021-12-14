MacBook Air版本將「消失」？傳蘋果想改名簡化為MacBook

在蘋果推出新款14吋及16吋MacBook Pro之後，相關傳聞指出蘋果預計在明年針對MacBook Air產品作更新，但名稱將會簡化為MacBook，同時原本以尺寸區分效能定位的iMac，則會恢復使用iMac Pro名稱，讓消費者更容易識別。

在2015年時，蘋果曾以12吋設計打造採用Intel低電壓設計的MacBook，作為使用更輕便的入門定位機種，但是在2019年宣布停產，其產品定位則由後續恢復推出的新款13.3吋MacBook Air取代。

而從目前消息顯示，蘋果可能有意將明年接續更新的MacBook Air名稱簡化，採用與MacBook相同名稱，不再加上Air名稱敘述，並且作為入門機種選項，產品設計則依然會維持使用Apple Silicon處理器，以及無風扇設計，另外也會採用比MacBook Pro更輕便機身設計。

至於在iMac機種部分，則會繼續使用iMac Pro名稱，並且用在大尺寸螢幕與更高效能款式，但顯然與2017年僅以太空灰配色提供，同時定位在高效能機種的iMac Pro不同，新款iMac Pro將會鎖定有更高效能與大尺寸螢幕的消費市場需求，並非僅針對專業工作者需求打造。

另外，預期會一同推出的新款Mac，還包含升級版Mac mini，以及更新後的13.3吋MacBook Pro，而原本24吋設計的iMac也會跟著更新，意味蘋果在明年準備推出的新款Mac機種，至少會有5款產品。而14吋與16吋MacBook Pro由於在近期才更新，短時間內應該還不會推出升級機種。

先前也有消息指稱蘋果計畫讓旗下產品名稱簡化，例如目前在iPad、Mac系列機種就已經採用固定名稱，僅在特定情況會在產品名稱背後標示推出年份，但在iPhone系列產品則仍維持在名稱後方加上數字，藉此作為更明顯識別。

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