小米打造新電池設計 電量增加10%、續航時間延長100分鐘
日前分享快充技術發展理念後，小米宣布在手機電池技術有所突破，透過將負極矽含量增加3倍，搭配全面升級的封裝技術，藉此讓相同體積設計的電池容量增加10%，使電力續航時間額外增加100分鐘。
小米表示新電池設計的蓄電密度可達740Wh/L，並且配合小米澎湃電量計算晶片，以更精準演算法與數據分析確保電力使用安全，並且延長電池使用壽命，避免電池快速老化。
此外，新電池設計也採用梯度極片設計解決、高電量密度與快充使用相容問題，同時也透過MCP與MNP結合的封裝設計，讓電池堆疊使用可以更為緊湊，並且能在保障安全情況下，有效利用手機內部空間。
新款電池設計預計會在明年下半年進入量產，因此預期將會應用在小米MIX 5、小米12至尊版，或是預計明年推出的小米13。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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