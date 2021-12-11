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Google相簿更新！可設定「 已上鎖的資料夾」將重要的照片、影片加密防外流

聯合新聞網 / 電獺少女

目前安卓版限定！

Google 相簿近期推出更新，讓用戶可以自行設定上鎖資料夾，來保護比較機密的相片或影片，目前 Android 用戶限定，以下就帶大家來看看要如何把重要或隱私的照片上鎖

首先開啟你的 Google 相簿，並點選下方的「相片庫」>>「實用工具」，就會看到一個「設定已上鎖的資料夾」的欄位，接著選擇「開始使用」設定你想隱藏的相片和影片即可

再來依照系統的指示，輸入手機的解鎖密碼作為資料夾的密碼，就能啟用「已上鎖資料夾」了，啟用後，可以點選右上角的「照片圖示」，將你想加密的相片或影片加到資料夾中

在移動你想加密的資料之前，也有三點事情可以先留意一下：（1）「已上鎖的資料夾」並不會直接顯示在 Google 相簿的主頁中（2）「已上鎖的資料夾」中的內容將無法被備份或分享傳輸到其他裝置（3）若用戶解除安裝 Google 相簿，「已上鎖的資料夾」中的項目也會被刪除，所以如果想儲存資料夾內的項目的話，就必須先把它們從資料夾中移除才可以儲存

▼這邊 Google 相簿也會再跳出提醒通知，確認後點選「移動」，系統就會將你想加密的相片或影片通通移到「已上鎖的資料夾」中

剛有提到「已上鎖的資料夾」Google 相簿的主頁、搜尋頁面或回憶集錦中，如果想要開啟的話，則必須到「相片庫」>>「實用工具」>>「整理相片庫」>>「已上鎖的資料夾」解鎖開啟，位置藏得有點隱密，但另一方面也是為了提供一個較隱私且受保護的資料夾，來存放一些比較機密或個人的照片和影片，如果手機借給別人使用的話，也可以比較不用擔心資料外流的問題

其實 Google 相簿「已上鎖的資料夾」這項新功能在今年五月就已推出，不過初期只開放給親兒子 Pixel 使用，最近 Google 則是終於釋出更新給其他 Android 手機（不過僅適用於 Android 6.0 以上的裝置），並表示 iOS 版的 Google 相簿預計會在明年釋出更新，iOS 用戶們如果想體驗的話可能得再等等了！

（新聞來源：Google

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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