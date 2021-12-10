如何在Disney+觀看4K畫質的電影或影集？三個方法帶你一次看

想在觀看 Disney+ 上的 4K 影片可以用這三個方法試試！

近期討論度超高的 Disney+ 有支援 4K、HDR、IMAX Enhanced、Dolby Vision、Dolby Atmos 等影音規格，不過如果想在 Disney+ 上看 4K 影片的話，則需要留意你使用的裝置和你想看的那部影片是否有支援 4K，這篇文章幫大家整理了三種在 Disney+ 上看 4K 影片的方法，一起來看看吧

Disney+ 在不同裝置上的畫質限制

在正文開始之前，還是要先和大家說說，用不同裝置來觀看 Disney+，在畫質上也會因為裝置不同而受到限制，像是手機、平板（iOS/Android）、電腦網頁和遊戲主機的畫質都只支援 1080p，所以即使你家的電視有支援到 4K 的解析度，但你是用 Xbox 來看 Disney+ 的話，最多就只能觀看 HD 畫質的影片，無法真的以 4K 的超高畫質來播放

▼以有支援 4K 的智慧電視開啟 Disney+，就會在有支援 4K 的電影《尚氣與十環傳奇》中看到「4K ULTRA HD」、「Dolby Vision」等影音規格的選項

▼若改用電腦開 Safari 來看《尚氣與十環傳奇》的話，畫質最高就只會支援 1080p，雖然是同一部電影，但用不同的裝置觀看，畫質也會有不一樣的限制

方法一：在有支援 Disney+ 的智慧電視上觀看

第一個方法最簡單也最直接，就是如果家裡有 4K 智慧電視的話，只要直接在智慧電視上下載 Disney+，登入帳號後就能觀看 4K 影片了

大家可以在「電影」和「影集」的頁面中選取「超高畫質和 HDR」的欄位，點進去後就能在看到許多 4K 影片，選擇一部想看的電影或影集，就能直接觀賞

方法二：使用有支援 Chromecast 或 AirPlay 的電視觀看

第二個方法，就是可以透過有支援 Chromecast 或 AirPlay 的電視，再從手機或電腦用 Chromecast 或 AirPlay 投放畫面來播放 4K 的高畫質內容

▼下面以 AirPlay 為例，首先先在手機上播放你想看的影片，然後點擊畫面右上方的 AirPlay 圖示

▼再來選擇投放到電視。要注意手機與電視必須連接至同一個 Ｗi-Fi，且確定電視已開啟 AirPlay 功能後才會投放成功

▼接著就能夠以 4K 的畫質來觀看電影了！

方法三：透過有支援 4K 的電視盒來看

最後一個方法就是可以透過有支援 4K 解析度的電視盒！那在選購前，也可以留意產品是否有通過 Android TV 的認證，如果你是選擇有經過 Android TV 授權的產品，就能從 Google Play 商店下載各種軟體，再來就是如果產品有經過 Disney+ 官方授權，並且有支援這台電視盒的話，就能直接用它來看 4K 的高畫質影片了，至於怎麼挑選電視盒，我們之前也有做過相關的教學文章和影片，就再提供給有興趣的獺友們參考參考囉

小結

其實 4K 除了在觀看電影或影集時，能提供更好的畫質，也可以呈現出更高的色彩深度和亮度，黑色的部分會更深，淺色的地方也會看起來更亮白，整體的色域會更寬廣，最後也提醒大家，如果想要成功播放 4K 影片的話，會需要連上穩定的 Wi-Fi（網速至少需 20 Mbps ），才能有比較流暢的觀影體驗，以上三個用 Disney+ 觀看 4K 影片的教學，大家如果週末想在家看 Disney+ 的 4K 影片可以學起來試試！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》