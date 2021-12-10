快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何在Disney+觀看4K畫質的電影或影集？三個方法帶你一次看

聯合新聞網 / 電獺少女

想在觀看 Disney+ 上的 4K 影片可以用這三個方法試試！

近期討論度超高的 Disney+ 有支援 4K、HDR、IMAX Enhanced、Dolby Vision、Dolby Atmos 等影音規格，不過如果想在 Disney+ 上看 4K 影片的話，則需要留意你使用的裝置和你想看的那部影片是否有支援 4K，這篇文章幫大家整理了三種在 Disney+ 上看 4K 影片的方法，一起來看看吧

Disney+ 在不同裝置上的畫質限制

在正文開始之前，還是要先和大家說說，用不同裝置來觀看 Disney+，在畫質上也會因為裝置不同而受到限制，像是手機、平板（iOS/Android）、電腦網頁和遊戲主機的畫質都只支援 1080p，所以即使你家的電視有支援到 4K 的解析度，但你是用 Xbox 來看 Disney+ 的話，最多就只能觀看 HD 畫質的影片，無法真的以 4K 的超高畫質來播放

▼以有支援 4K 的智慧電視開啟 Disney+，就會在有支援 4K 的電影《尚氣與十環傳奇》中看到「4K ULTRA HD」、「Dolby Vision」等影音規格的選項

▼若改用電腦開 Safari 來看《尚氣與十環傳奇》的話，畫質最高就只會支援 1080p，雖然是同一部電影，但用不同的裝置觀看，畫質也會有不一樣的限制

方法一：在有支援 Disney+ 的智慧電視上觀看

第一個方法最簡單也最直接，就是如果家裡有 4K 智慧電視的話，只要直接在智慧電視上下載 Disney+，登入帳號後就能觀看 4K 影片了

大家可以在「電影」和「影集」的頁面中選取「超高畫質和 HDR」的欄位，點進去後就能在看到許多 4K 影片，選擇一部想看的電影或影集，就能直接觀賞

方法二：使用有支援 Chromecast 或 AirPlay 的電視觀看

第二個方法，就是可以透過有支援 Chromecast 或 AirPlay 的電視，再從手機或電腦用 Chromecast 或 AirPlay 投放畫面來播放 4K 的高畫質內容

▼下面以 AirPlay 為例，首先先在手機上播放你想看的影片，然後點擊畫面右上方的 AirPlay 圖示

▼再來選擇投放到電視。要注意手機與電視必須連接至同一個 Ｗi-Fi，且確定電視已開啟 AirPlay 功能後才會投放成功

▼接著就能夠以 4K 的畫質來觀看電影了！

方法三：透過有支援 4K 的電視盒來看

最後一個方法就是可以透過有支援 4K 解析度的電視盒！那在選購前，也可以留意產品是否有通過 Android TV 的認證，如果你是選擇有經過 Android TV 授權的產品，就能從 Google Play 商店下載各種軟體，再來就是如果產品有經過 Disney+ 官方授權，並且有支援這台電視盒的話，就能直接用它來看 4K 的高畫質影片了，至於怎麼挑選電視盒，我們之前也有做過相關的教學文章和影片，就再提供給有興趣的獺友們參考參考囉

小結

其實 4K 除了在觀看電影或影集時，能提供更好的畫質，也可以呈現出更高的色彩深度和亮度，黑色的部分會更深，淺色的地方也會看起來更亮白，整體的色域會更寬廣，最後也提醒大家，如果想要成功播放 4K 影片的話，會需要連上穩定的 Wi-Fi（網速至少需 20 Mbps ），才能有比較流暢的觀影體驗，以上三個用 Disney+ 觀看 4K 影片的教學，大家如果週末想在家看 Disney+ 的 4K 影片可以學起來試試！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Disney 電影 串流影音 4K畫質

延伸閱讀

Disney+必看8部影集、電影、動畫！Marvel、星戰、奧斯卡得獎作品通通有

Disney+教學！組團更優惠、字幕設定、4K 畫質、多人共享觀看

盤點10個Android用戶不買iPhone的理由 第一名是「太貴了」

滑掉背景App反而更耗電？破除三大iPhone充電迷思 不用每晚都把手機充飽

相關新聞

iPhone 14明年高階版 傳首次採挖孔螢幕設計

市場關注蘋果（Apple）明年新款iPhone 14系列動向，韓國科技媒體網站The Elec今天報導，明年2款高階版i...

如何在Disney+觀看4K畫質的電影或影集？三個方法帶你一次看

在正文開始之前，還是要先和大家說說，用不同裝置來觀看 Disney+，在畫質上也會因為裝置不同而受到限制，像是手機、平板（iOS/Android）、電腦網頁和遊戲主機的畫質都只支援 1080p，所以即使你家的電視有支援到 4K 的解析度，但你是用 Xbox 來看 Disney+ 的話，最多就只能觀看 HD 畫質的影片，無法真的以 4K 的超高畫值來播放

華為明年在歐洲市場推鴻蒙作業系統 打造5G連網晶片

華為中東歐、北歐，以及加拿大消費者業務總裁Derek Yu透露，將在明年於歐洲地區推行鴻蒙作業系統 (Harmony OS)，同時也透露將擴大布局HMS服務應用市場。

必收藍芽喇叭，網曝外觀設計比價格重要？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「藍芽喇叭」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大藍芽喇叭品牌網路聲量排行，以及近三個月內網友熱議的五大藍芽喇叭選購因素有哪些。

Google傳明年推出自有智慧手錶Pixel Watch 搭載心率感測、無框螢幕

今年宣布與三星合作打造全新Wear OS之後，Business Insider網站取得消息指稱，Google將在明年推出自有智慧手錶產品，同時代號將是Rohan。

Google Pixel智慧手表傳明年問世 劍指Apple Watch

業界先前一直有消息指Google可能會推出Pixel品牌的智慧手表，如今根據知情人士和Business Insider取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。