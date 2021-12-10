Western Digital針對NAS長時間使用需求 推出WD Red SN700 NVMe SSD

在正文開始之前，還是要先和大家說說，用不同裝置來觀看 Disney+，在畫質上也會因為裝置不同而受到限制，像是手機、平板（iOS/Android）、電腦網頁和遊戲主機的畫質都只支援 1080p，所以即使你家的電視有支援到 4K 的解析度，但你是用 Xbox 來看 Disney+ 的話，最多就只能觀看 HD 畫質的影片，無法真的以 4K 的超高畫值來播放

2021-12-10 13:51