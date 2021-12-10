Western Digital針對NAS長時間使用需求 推出WD Red SN700 NVMe SSD
針對NAS使用需求，Western Digital宣布推出對應高耐用、高速使用特性的WD Red SN700 NVMe SSD，讓中小企業客戶的NAS儲存使用需求能對應更高存取效率與資料存放可靠性。
而搭配先前推出的RED系列NAS硬碟，Western Digital標榜搭配WD Red SN700 NVMe SSD，將能對應更高快取使用模式，藉此讓NAS存取效率提昇。
WD Red SN700 NVMe SSD對應每秒3430MB存取效率 (500GB及1TB規格)，儲存容量則提供250GB、500GB、1TB、2TB與4TB，相比傳統SATA SSD的連續讀取能力約可提昇5倍以上，並且對應全年無休運作的NAS工作負載最佳化，提供高達5100 TBW (4TB型號)的高度可靠性和耐用度，另外也能針對讀取和重寫週期進行快取。
建議售價方面，WD Red SN700 NVMe SSD將從新台幣2300元起跳，最高4TB容量版本則是新台幣28260元，全數提供5年保固。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言