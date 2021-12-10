快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

Western Digital針對NAS長時間使用需求 推出WD Red SN700 NVMe SSD

聯合新聞網 / 楊又肇

針對NAS使用需求，Western Digital宣布推出對應高耐用、高速使用特性的WD Red SN700 NVMe SSD，讓中小企業客戶的NAS儲存使用需求能對應更高存取效率與資料存放可靠性。

而搭配先前推出的RED系列NAS硬碟，Western Digital標榜搭配WD Red SN700 NVMe SSD，將能對應更高快取使用模式，藉此讓NAS存取效率提昇。

WD Red SN700 NVMe SSD對應每秒3430MB存取效率 (500GB及1TB規格)，儲存容量則提供250GB、500GB、1TB、2TB與4TB，相比傳統SATA SSD的連續讀取能力約可提昇5倍以上，並且對應全年無休運作的NAS工作負載最佳化，提供高達5100 TBW (4TB型號)的高度可靠性和耐用度，另外也能針對讀取和重寫週期進行快取。

建議售價方面，WD Red SN700 NVMe SSD將從新台幣2300元起跳，最高4TB容量版本則是新台幣28260元，全數提供5年保固。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SSD 固態硬碟

延伸閱讀

華碩旗下華芸科技推出NAS儲存設備 定位親民價位與鎖定工作室需求

三星980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 可用於PS5及PC儲存容量擴充

擴充PlayStation 5儲存容量 Seagate Firecuda 530 SSD散熱器版本動手玩

SSD需求拉動 傳三原廠提高176層3D NAND産量

相關新聞

iPhone 14明年高階版 傳首次採挖孔螢幕設計

市場關注蘋果（Apple）明年新款iPhone 14系列動向，韓國科技媒體網站The Elec今天報導，明年2款高階版i...

如何在Disney+觀看4K畫質的電影或影集？三個方法帶你一次看

在正文開始之前，還是要先和大家說說，用不同裝置來觀看 Disney+，在畫質上也會因為裝置不同而受到限制，像是手機、平板（iOS/Android）、電腦網頁和遊戲主機的畫質都只支援 1080p，所以即使你家的電視有支援到 4K 的解析度，但你是用 Xbox 來看 Disney+ 的話，最多就只能觀看 HD 畫質的影片，無法真的以 4K 的超高畫值來播放

華為明年在歐洲市場推鴻蒙作業系統 打造5G連網晶片

華為中東歐、北歐，以及加拿大消費者業務總裁Derek Yu透露，將在明年於歐洲地區推行鴻蒙作業系統 (Harmony OS)，同時也透露將擴大布局HMS服務應用市場。

必收藍芽喇叭，網曝外觀設計比價格重要？

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「藍芽喇叭」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大藍芽喇叭品牌網路聲量排行，以及近三個月內網友熱議的五大藍芽喇叭選購因素有哪些。

Google傳明年推出自有智慧手錶Pixel Watch 搭載心率感測、無框螢幕

今年宣布與三星合作打造全新Wear OS之後，Business Insider網站取得消息指稱，Google將在明年推出自有智慧手錶產品，同時代號將是Rohan。

Google Pixel智慧手表傳明年問世 劍指Apple Watch

業界先前一直有消息指Google可能會推出Pixel品牌的智慧手表，如今根據知情人士和Business Insider取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。