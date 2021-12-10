樂天Kobo電子書用戶人數達50萬人 未來將擴大中文有聲書內容

2016年宣布在台引進樂天Kobo電子書服務，並且在後續推出實體電子書裝置後，樂天Kobo今日 (12/9)在台公布年度電子書內容閱讀趨勢，其中包含主力閱讀使用族群介於25歲至34歲，同時女性閱讀與消費使用族群也有明顯增加趨勢，並且說明在目前台灣市場用戶人數累積達50萬人規模之後，將擴大中文有聲書收錄內容，另外也將擴展合作通路，更說明將引進更多新加坡、馬來西亞華文書籍內容。

樂天Kobo營運本部長周立涵表示，今年已經是樂天Kobo進入台灣市場第5年，目前台灣會員人數也已經累積超過50萬人，中文書籍更累積收錄超過15萬本。而今年因為疫情影響，使得電子書使用比例明顯增加，同時也帶動電子書銷售數量。

而今年更在5月宣布推出支援手寫功能的10.3吋螢幕設計的電子閱讀器，而在10月更接續推出內建藍牙連接功能、支援有聲書內容的電子閱讀器Kobo Sage、Kobo Libra2，藉此強化閱讀使用體驗。

至於在今年樂天Kobo百大暢銷書中，商業理財書籍依然以多達51本佔最大比例，其中又以投資理財佔比最高，總計達19本入榜。同時，因為疫情影響使得遠距辦公成為新常態，許多上班族可以更有彈性掌握個人時間，因此也讓自我成長類書籍銷售比例增加。

另外，因為話題影視內容也帶動包含《天橋上的魔術師》、《傀儡花》等原著作品銷售量，而包含著名漫畫作品如《進擊的巨人》、《咒術迴戰》，以及粉絲帶動的寫真集也都有顯著成長。

至於在使用族群分布方面，目前在樂天Kobo主力閱讀使用族群為25歲至34歲，其中又以女性族群居多，主要閱讀使用年齡介於25歲-55歲，佔約67%，購買主力族群則在25歲-34歲，佔比達29%。同時，使用閱讀器閱讀書籍的比例高達88%，其中又以7吋規格使用為主，佔比達33%，其次則是8吋規格所佔25%。

閱讀時間部分，則約有超過一半用戶每週閱讀時間介於1-5小時，每次閱讀時間平均在1小時內。若以閱讀數量來看，約36%使用者每月閱讀1-10本書籍，其中有多達66%使用者會將書籍完整看完。

在接下來的發展，周立涵表示將持續擴展中文書內容，其中包含將進軍新加坡、馬來西亞市場，除了佈局更多華人閱讀市場，更計畫引進新加坡、馬來西亞當地華文書籍內容，藉此增加既有台灣、香港等地中文書籍豐富度。

在今年累積在台設立12家實體體驗店，並且在香港設立2家實體體驗店，同時也在台灣地區持續與誠品書店深入合作，更進一步將體驗店帶到宜蘭與花蓮，周立涵也說明接下來也會持續擴展實體體驗店，讓更多消費者能實際感受電子書使用便利性，藉此吸引更多閱讀族群。

此外，周立涵也表示接下來將持續擴大有聲書內容，其中包含擴展原創內容，並且銜接接下來蓬勃發展的有聲書市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》