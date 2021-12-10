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Gogoro Network與晟明科技合作 將GoStation電池應用在智慧停車柱

聯合新聞網 / 楊又肇

Gogoro Network宣布與晟明科技合作，讓GoStation電池交換站所使用電池能應用在智慧停車柱，藉此供應智慧停車柱運作時所需電力，藉此對應智慧開單、繳費、無紙化停車管理等應用需求，同時也讓Gogoro Network服務能進一步與智慧物聯網應用結合。

由於建置智慧停車柱涉及電力線埋設，以及相關使用申請等流程，甚至在部分電力纜線較難佈署地區會有更大建置難度，若改以Gogoro Network電池交換站所使用電池，即可直接透過單顆滿電電池對應一組智慧停車柱約兩週時間使用需求，同時也能加快智慧停車柱建置效率，同時也能降低相關維護成本。

而廣設智慧停車柱不僅能提高停車開單的正確性，透過即時數據傳輸、差別費率設定等方法，更可提高停車格周轉使用效益，而非停車時段自動化的科技執法，也可以確保不同時段路權的最佳化調配運用。

此次與晟明科技合作加入PBGN (Powered by Gogoro Network)陣營，同時也讓PBGN聯盟成員從電動機車產業延伸至智慧物聯網產業，預計會由晟明科技將在今年12月底前於新北市部署500組智慧停車柱，並且將於2022年初正式對外營運，更計畫在2022年底於全台佈建超過6000組智慧停車柱。

除了跨入智慧物聯網應用，未來Gogoro Network預期也能擴大對應智慧路燈、智慧交通號誌、網路及智慧裝置共桿等智慧城市公共基礎建設設備的低電壓電力需求應用，藉此銜接更大智慧城市應用生態。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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