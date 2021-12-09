Canon打造解像力可達320萬畫素的SPAD感光元件 以更少光線形成清晰影像

日經新聞報導指稱，Canon著手打造新款低光感光元件，標榜將能在黑暗環境中拍出清晰影像，同時能還原高度色彩，預期可應用在自動駕駛、監控設備、TOF測距、慢動作畫面捕捉，以及混合實境定位等場景。

相較傳統CMOS感光元件以光電二極體製造，Canon此次採用SPAD (單光子崩潰二極體)製造全新感光元件，標榜僅需傳統CMOS的十分之一進光量即可形成清晰影像，藉此實現超低光源環境亦可捕捉清晰影像效果。

而Canon強調新技術將能應用在計有CMOS感光元件設計，在相同良率情況下，將能以相同製造成本進行量產。

不過，相較傳統CMOS感光元件可對應更高解像力表現，Canon此次打造的SPAD感光元件僅能對應320萬畫素，但相比今年5月底公布製作產品約提昇三倍以上解像力，同時也比其他業者製作產品提供更高畫素規格。

目前SPAD感光元件將應用在自動駕駛、監控設備、TOF測距，以及混合實境定位等場景，若要應用在一般相機產品，以目前多數相機解像能力已經推進至2000萬畫素以上規格，則可能稍嫌不足。

Canon預計在2022年下半年正式量產此款SPAD感光元件，並且在2022年底率先應用在監控設備產品。

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