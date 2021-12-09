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Apple Music入門訂閱方案「聲控」 將隨iOS 15.2正式版本一同推出

聯合新聞網 / 楊又肇

今年10月間隨著新款MacBook Pro一同揭曉的Apple Music入門訂閱方案「聲控」 (Voice Plan)，預計配合iOS 15.2正式版本一同釋出。

在稍早釋出的iOS 15.2 RC版本中，透露將正式推出Apple Music「聲控」方案，讓使用者能以更低價格訂購Apple Music串流音樂服務，但相對僅能透過Siri聲控方式點播歌曲。

依照先前蘋果說明，Apple Music「聲控」方案除了僅支援透過Siri數位助理方式啟用，相比一般版本少了歌詞、MV內容、無損音質，以及空間音訊功能，同時也不會在Android平台與Windows版本中提供。

不過，相比一般訂閱方案價格，「聲控」方案僅以每月4.99美元，或是新台幣75元價格提供使用，除了提供以Siri喚醒聲控方式播放音樂，同時也能指定播放特定歌單，或是電台內容，同時可播放音樂歌曲數量也與一般訂閱方案相同，並且適用於HomePod mini、AirPods、CarPlay、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV與Mac裝置。

「聲控」方案將會在全球17個國家地區推出，分別包含澳洲、奧地利、加拿大、中國、法國、德國、香港、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、紐西蘭、西班牙、台灣、英國及美國。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聲控 Siri iOS 15 Apple Music

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