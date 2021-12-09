羅技在台啟用品牌快閃店 展示旗下全系列周邊配件
羅技今日 (12/8)宣布於台北地下街誠品站前店啟用快閃店，並且搭配聖誕節交換禮物需求，展示各類適合作為聖誕禮物的鍵盤、滑鼠，以及麥克風與耳機產品。另外，羅技更預告全球第一間Outlet形式的快閃店將在12月16日於台中港三井Outlet開幕，並且透過若大展區詮釋羅技各類產品使用情境。
位於台北地下街誠品站前店的羅技快閃店，將以明亮空間、分區形式展示羅技旗下鍵盤、滑鼠、麥克風與耳機產品，並且配合抽屜式展櫃讓使用者能更直覺挑選購物，另外也能透過分區展示方式體驗羅技各類產品。
在今天正式啟用之際，除了由品牌代言人安心亞分享使用羅技產品心得，更開放在指定時間內來店滿額前10名消費者與安心亞合照。而在12月11日時，更將邀請人氣網紅反骨Aries艾瑞絲擔任一日店長，並且在12月18日、25日安排賽車挑戰賽，在12月31日與1月1日兩天更舉辦跨年元旦活動，預計提供驚喜限量大禮包。
至於在12月16日當天，則準備啟用位於台中港三井Outlet，同時也是羅技在全球第一間以Outlet形式的快閃店，並且在12月19日當天邀請人氣網紅「閃亮亮」於現場與粉絲同樂。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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