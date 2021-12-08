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華碩旗下華芸科技推出NAS儲存設備 定位親民價位與鎖定工作室需求

聯合新聞網 / 楊又肇
▲支援2.5GbE網路資料傳輸量的五孔交換器
▲支援2.5GbE網路資料傳輸量的五孔交換器

華碩投資成立的網路儲存設備公司華芸科技 (Asustor)，今日 (12/7)宣布推出定位國民親民價位等級的NAS儲存設備Drivestor，以及針對工作室使用需求造的Drivestor Pro，另外更宣布推出支援2.5GbE網路資料傳輸量的交換器，希望讓一般居家及小型工作室的資料儲存傳輸可以變得更容易。

▲華芸科技推出對應個人、家庭，以及小型工作室儲存需求的NAS儲存設備，同步推出支援2.5GbE網路傳輸量的交換器
▲華芸科技推出對應個人、家庭，以及小型工作室儲存需求的NAS儲存設備，同步推出支援2.5GbE網路傳輸量的交換器

Drivestor與Drivestor Pro的差異，在於前者採用相對封閉的機殼設計，而後者則採用前面板以磁吸方式固定，並且能快速拆換硬碟設計，同時在整體造型也不盡相同。

規格方面，兩者均提供2組或4組影硬碟配置設計，並且採用Realtek四核心Arm架構處理器，以及2.5GbE網路線孔設計，同時也都支援4K H.265影片解碼播放能力，規格則主要差別在針對工作室設計的Drivestor Pro採2GB DDR4記憶體，國民親民價位的Drivestor則僅提供1GB DDR4記憶體。

▲Drivestor (左)與Drivestor Pro (右)，分別提供2組或4組影硬碟配置設計
▲Drivestor (左)與Drivestor Pro (右)，分別提供2組或4組影硬碟配置設計

至於此次同步推出的交換器同樣支援2.5GbE網路資料傳輸量，藉此對應居家Wi-Fi 6、W-Fi 6E規格無線網路傳輸速度，每組網路線孔更對應自動設定最佳傳輸速度，本身則以無風扇形式設計，因此運作過程也不會有明顯聲噪。

而此次配合新品更新的ADM 4.0 NAS操作介面設計，則是進一步加入支援Windows 11或macOS的黑暗模式、強化OpenSSL加密與無需事先建立索引的檔案搜尋功能，更加入exFAT檔案格式支援設計，並且更新Photo Gallery 3 & AiFoto3相片儲存服務功能，其中包含可修改照片時間與日期，更可透過拍攝裝置將照片分類，以及增加重複照片整理功能。

另外，華芸科技也釋出全新可對應從手機端設定NAS功能的AiMaster iOS app，更整合華碩旗下Webstorage網路儲存方案，但目前暫時仍未支援此次推出NAS機種使用，預期會在後續更新支援。

▲新版ADM 4.0 NAS操作介面設計
▲新版ADM 4.0 NAS操作介面設計

配合此次華芸科技宣布推出新款NAS儲存設備，Seagate也表示日前宣佈推出對應NAS儲存裝置使用需求的IronWolf Pro 20TB儲存硬碟，將完整相容華芸科技旗下NAS儲存設備，同時也說明針對不同儲存與配置需求，提供各種容量選擇。

▲IronWolf Pro 20TB儲存硬碟
▲IronWolf Pro 20TB儲存硬碟

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華碩

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