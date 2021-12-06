華為明年在歐洲市場推鴻蒙作業系統 打造5G連網晶片
華為中東歐、北歐，以及加拿大消費者業務總裁Derek Yu透露，將在明年於歐洲地區推行鴻蒙作業系統 (Harmony OS)，同時也透露將擴大布局HMS服務應用市場。
目前華為主要還是針對中國市場推行鴻蒙作業系統，目前在海外地區則是以開源版本的Android作業系統，搭配HMS服務應用模式。
而依照先前華為公布數據，目前中國境內搭載鴻蒙作業系統2.0版本的裝置已有135款，同時還有6款裝置正在對外測試，總升級數量已經累積達1.5億台。若接下來開放歐洲市場更新，預期將會讓升級數量再次增加，並且預期能加速鴻蒙作業系統成長至更大使用規模。
另外，Derek Yu也提及目前華為已經由上海研發中心著手設計5G連網晶片，因此預期未來能在5G連網晶片供應擺脫仰賴他人的限制。同時，Derek Yu也說明確實現在因為美國技術出口禁令影響，因此僅能取得4G連網晶片，並且強調現階段仍與Qualcomm、微軟、Intel等業者維持深度合作，確保必要產品供應正常。
Derek Yu強調雖然5G網路在傳輸頻寬確實更高，但從現階段實際應用尚未在歐洲市場普及的情形來看，認為絕大部分的網路連接應用都還是與4G網路相仿，因此認為此時無法提供5G連網手機產品的實質影響還不算太大，不過日後依然會設法補足此塊缺陷。
至於針對過去都會選在下半年推出的Mate系列機種，Derek Yu也透露目前已經準備好，預計會在2022年推出，另外也提及新款螢幕可凹折手機也會在接下來對外公布。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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