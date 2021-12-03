新版Android 12更新加入數位車鑰匙 同步加入家人共享提醒Family Bell功能

Google稍早針對Android 12釋出多項功能更新，其中包含在今年Google I/O 2021提及的數位車鑰匙，甚至在特定車款也會自動啟用車載平台上的Android Auto操作介面，另外也針對桌面小工具作了更新，而先前針對NEST Hub的Family Bell提醒功能，目前也能在Android手機上使用。

在Android 12增加的數位車鑰匙功能，目前僅先對應Pixel 6系列，以及三星Galaxy S21系列手機使用，同時也僅適用於美國等地區銷售的BMW部分車款，分別可對應開啟車門、上鎖，或是發動車輛引擎等功能，另外也會強化與車輛上的Android Auto操作介面連動，預計日後將會與更多車廠合作數位車鑰匙等功能。

而其他介面更新部分，則包含加入Google Play Books，以及Google Photos人物與寵物的桌面小工具，讓使用者能直接在手機桌面開啟書籍內容，或是將親友、寵物照片以小工具形式擺放在手機主畫面觀看。

此外，此次更新也包含在行車過程中的智慧回覆功能增加更多實用選項，同時也讓音樂搜尋變得更容易，在Google Photos服務內則會回憶項目自動加入特定節日的照片內容，而先前用在NEST Hub的Family Bell功能，目前更加入手機提供使用，讓使用者能藉此設定與家人共享提醒的待辦事項。

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