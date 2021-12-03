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蘋果與CIT集團合作 讓企業更容易採購、升級Mac機種

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果與美國銀行控股公司CIT集團合作，針對蘋果商業合作夥伴及小型企業提供更容易負擔的Mac機種升級採購方案，並且僅需以零售價格的3%按月分期付款。

不過，此項升級採購方案並未包含桌機形式產品，僅限筆電形式機種，例如13.3吋MacBook Pro、MacBook Air，以及今年推出，並且採用M1 Pro規格以上處理器的14吋MacBook Pro與16吋款式

至於每月分期付款額度將以採購機種區隔，例如13.3吋的MacBook Pro與MacBook Air分別以每月39美元、30美元價格付款，而14吋與16吋MacBook Pro每月支付費用則是60美元、75美元。

目前此採購方案僅限美國境內的蘋果商業合作夥伴，以及小型企業申請。一旦申請核准之後，將由蘋果出貨給申請單位，並且提供後續產品保固及維修服務。

而針對一般消費者，蘋果僅提供基本12個月分期付款選項，其中原因在於與CIT集團合作採購方案，主要是針對企業大量採購需求設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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