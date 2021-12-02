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沒攜帶需求要買筆電嗎？ 網點出「這優勢」秒贏桌機

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為「筆電」便於攜帶，是最大的優勢，就算沒有攜帶需求，也可以在家中自由移動。示意圖／ingimage
網友認為「筆電」便於攜帶，是最大的優勢，就算沒有攜帶需求，也可以在家中自由移動。示意圖／ingimage

在外工作時，筆電方便攜帶，不少大學生、上班族在買電腦時，都會偏好選購筆電。不過，日前有網友好奇「如果沒有攜帶需求，大家用筆電的原因是什麼？」對此，許多網友認為「安靜、省空間，還可在家中自由移動」是筆電贏過桌電的優勢，但也有人覺得「桌機螢幕體驗較佳」。

一名網友日前指出，他的筆電從學生時期開始使用，用到出社會後，仍沒有故障損壞，但他之後想換成桌電。他好奇問大家，「如果沒有攜帶需求，會用筆電的原因是什麼？」

對此，有人指出「筆電便宜、安靜、不佔空間、清潔簡單，搬家又方便」是筆電的特色，雖然不會帶出門使用，但可以在家中任何角落自由移動，比桌電方便「我可以躺在床上打報告」、「省空間」、「在家裡用可以輕鬆搬去客廳房間使用」、「可以攜帶筆電到任何地方，只要帶一個背包就可以出門」、「冬天真的不想動，還能在床上用」、「搬家很方便，也可以搬到床上追劇」。

網友一致認為，桌機「佔空間」、「搬家麻煩」是缺點，「桌機太佔空間，看有沒有電競或繪圖需求，如果沒有的話，普通文書、影音功能用筆電就夠」、「桌機容易壞，佔空間，又會卡灰塵，運轉時聲音較大，還要連接許多線」。

但也有網友覺得「桌機比較好用」，直言「我的華碩桌機使用8年沒壞過」、「怎麼會有人覺得桌機容易壞？」、「筆電雖然方便搬動，但缺點是容易摔到，我摔壞過螢幕」、「筆電螢幕真的看的很累，鍵盤又小手感差」。

筆電 筆記型電腦

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