嫌麻煩？他好奇問「誰還在用有線耳機」 內行人曝4優點不想換

現在無線藍芽耳機當道，許多民眾搭車時，隨手拿出無線耳機就可聽音樂，有別於過去有線耳機繞成一球的情況，方便收納又易於攜帶。日前就有網友討論「為什麼還有人在使用有線耳機」，對此，內行人點出關鍵在於「耐用度有差」。

一名網友日前在PTT表示，現在都快2022年了，有時在路上還會看到有人使用「有線耳機」，他疑惑「有線耳機會打結，收納還要捲起來」，為何不使用無線藍芽耳機，讓他直呼「看到有線耳機，感覺相當復古」。

對此，內行網友歸納有線耳機的4個優點，「有線耳機的音質比較好，耐用度高，訊號不會突然中斷，又可以免充電」。網友也指出，「無線耳機的缺點是充電麻煩，而且配戴很容易掉落」。有人則表示，「出門用藍芽耳機方便，回家用有線耳機就好」、「無線耳機是方便攜帶」、「有線的音質聽起來真的比較好，室外用無線，室內用有線」。還有網友指出，貴的有線耳機跟無線藍芽耳機價差很大「基本上我的有線耳機，價格大概可以買5個無線耳機」。