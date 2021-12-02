封鎖不完？垃圾簡訊頻轟炸太困擾 他傳授一招秒見效

手機普及後，隨處可見人手一機，但除了享受手機帶來的便利性與娛樂性之外，許多困擾也隨之而來，騷擾或推銷簡訊就是其中一項。一名女網友在《Dcard》抱怨時常收到一堆垃圾簡訊，讓她不堪其擾，貼文一出就有內行人傳授拒絕這類簡訊的方法。

從原PO貼出的簡訊截圖看到，三不五時就收到一些銀行、金控傳送的招募訊息，她無奈地說之前LINE「被攻擊」，許多不認識的人狂加她好友，沒想到現在又收到一大堆投資理財的簡訊，讓原PO忍不住抱怨「我連飯都吃不飽了，還買什麼股票，真的是夠了！」

沒想到不少人都有相同經驗，「最近一大堆，我都故意加進去跟他們玩一玩，最後再戳破他們，對方會大怒，然後封鎖他們」、「我才剛刪一封而已」、「最近超多，我幾乎每天一封」、「每天！有時候一天還會有好幾封，封鎖不完」、「為什麼最近特別多？會跟疫情有關嗎？」、「自從實聯制後常常收到」。

有網友就教大家如何避免收到這類推銷簡訊，他附上截圖並表示先從「設定」中找到「訊息」然後打開，接著將「傳送與接收」功能開啟，「這種垃圾簡訊都是mail，所以這個裡面的email不要勾，應該會好很多」。