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Cyberbiz進軍電子票券市場 讓品牌業者能以數位化形式銷售多元商品

聯合新聞網 / 楊又肇

OMO網路開店平台服務Cyberbiz今日宣布擴展服務版圖，將從即日起推出電子票券服務Cyberbiz Ticket。

Cyberbiz Ticket服務將協助品牌業者透過網站銷售各類電子票券，諸如課程、活動票券，以及服務及商品類兌換票券等，藉由進軍票券市場協助品牌業者擴展更多商業發展模式。

Cyberbiz表示，因為近年疫情影響，使得電子支付應用需求普及，同時也帶動電子票券使用模式成長。此外，藉由線上購買、線下掃碼核銷方式，更能實現線上、線下會員導流，並且協助品牌業者解決履約保證金問題，同時也能讓品牌業者提供更多元商品與服務銷售。

依照說明，Cyberbiz Ticket服務具備免質押履約保證金，只要在透過Cyberbiz服務建立品牌官網開通功能，即可以電子票券形式銷售各類課程、服務、活動、實際商品等項目，同時也能透過電子票券吸引建立更多會員，讓品牌業者能進一步掌握消費族群。而透過無紙化電子票券使用模式，更可簡化使用便利性，亦可透過數位化方式轉贈他人使用，不像傳統紙本票券可能會有損壞、遺失等問題。

目前包含成立超過40年，擁有「77乳加」、「Rivon禮坊」等品牌的宏亞食品，便透過Cyberbiz Ticket服務提供銷售售入場票券與手作課程體驗券，而台灣宅配通旗下電商平台大嘴鳥易購，同樣藉由Cyberbiz Ticket服務向長期合作契約客戶販售商品券，並且推出機場託運等服務的電子票券。另外，製播人氣節目「木曜4超玩」的麥卡貝網路電視也已經透過Cyberbiz Ticket服務銷售其藝人活動票券。

除了宣布推出Cyberbiz Ticket服務，Cyberbiz也表示未來將深化OMO市場佈局，並且結合線上社群創造全新商務模式，同時將擴展包含東北亞與歐洲等全球市場，協助台灣品牌業者將商品銷售至全球市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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