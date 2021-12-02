導入AI、區塊鏈技術 奇異果新能源在台推出家用綠電訂閱平台

由自美國矽谷、印度、新加坡等科技人才組成的新創團隊－奇異果新能源，宣布以人工智慧與區塊鏈技術，透過串接台電合作直送電力，讓居家用電更為精簡，標榜一家四口家庭一年用電約可節省5%電費，並且能以100%綠電形式提供用電。

奇異果新能源創辦人黃偉哲表示，本身提供綠電均擁有再生能源憑證，確保訂閱者使用的都是可信任的綠電，而此在台推行家用綠電訂閱平台，也將成為台灣第一個綠電訂閱供應業者。

而奇異果新能源更是黃偉哲第四度創業項目，並且以過去超過10年在太陽能領域上的發展經驗，加上來自矽谷、印度、新加坡等國際科技人才資源，同時更獲得永豐金控前董事長翁文祺投資，藉此切入台灣綠電訂閱使用市場，同時也與台灣綠電應用協會、太創能源、與亨創科技等，宣示完成綠電普及化的最後一哩路。

在服務運作過程中，將會透過人工智慧分析居家用電狀況，藉此計算最佳用電方案，同時媒合合適綠電供應來源，並且透過台電輸配電網供應用電，背後更以區塊鏈技術驗證用電來源是否符合綠電規範，另外也能讓使用者了解當下用電情況。

同時，奇異果新能源標榜其服務在三分鐘內即可快速完成訂閱，並且提供無需額外施工即可換裝的智慧電錶，更說明訂閱服務無需綁約，訂閱後隨時可無痛轉移。在明年規劃中，奇異果新能源更計畫推出智慧能源管理HEMS系統，讓使用者能更容易了解居家用電量較高的原因所在。

依照說明，若在使用綠電情況下，全年約可精簡5%電費，一旦未來綠電價格更貼近市電價格時，將能節省更明顯費用，若以四人家庭夏季用電約1200度情況計算，將30%用電量轉換為綠電，一年約可省下新台幣5177元 (註)。

註：對比目前台電供應電力費用在夏季尖峰每度為6.2元，用電超過2000度時會在每度電額外加收0.96元，同時預期目前全台用電需求持續成長情況下，估計在2025年的全台平均電價 (工業/營業/非營業)將增加至每度電3.39元等情況。

另外，由於本身導入綠電資源，因此相對能使整體用電背後造成環境碳排放量減少，若以目前全台用電量超過700度的家庭戶數約為100萬戶，加上政府能源轉型規劃在2025年的20％可再生能源使用比例，亦即每戶每月都能訂閱20%綠電 (約170度)，一年內即可減少1024公斤碳排放量。以目前數據顯示每棵樹每年約可吸收12公斤的二氧化碳計算，100萬戶透過訂閱綠電形成減碳效益，約等同在台灣種植約8500萬棵樹，相當於1.24萬座大安森林公園。

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