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Canon將持續在台深耕 秉持「共生」理念持續布局四大領域

聯合新聞網 / 楊又肇

Canon近期宣布推出全片幅無反機種EOS R3之後，今日 (12/1)以在台深耕20週年、秉持「共生」企業理念，說明接下來將持續深耕光學產業、數位印刷、影像監控解決方案，以及健康醫療四大領域，並且從中挖掘品牌新價值。

台灣佳能資訊股份有限公司總裁蘇惠璋表示，Canon自1937年8月創立，至今已經發展超過80年歷史，而在台灣市場也已經累積深耕20年，並且持續在光學輸入、輸出技術持續布局。

除了既有光學攝影器材與影像列印產品，目前也將光學影像技術應用在更多元領域，例如今年推出對應虛擬實境創作特殊鏡頭RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE，以及投入電影產業應用超過10年的Cinema EOS系列數位攝影器材。

而藉由本身在光學影像技術累積境驗，Canon目前也將旗下感光元件、鏡頭設計應用在安全監控、影像識別等領域，分別對應人流偵測、智慧停車管理、道路上的智慧執法、智慧交通與智慧城市應用，乃至於自駕車等需求。

另一方面，從2016年收購東芝醫療系統之後，Canon也結合本身光學影像技術進軍智慧醫療市場，透過更精細的影像拍攝記錄與人工智慧辨識，進一步促進健康醫療產業升級。

蘇惠璋說明，目前Canon技術專利累積數量在2020年於全球地區排名第三，更在日本境內排名第一，同時在美國地區更連續35年維持在前五名，並且在可交換式鏡頭數位單眼相機市場連續18年維持全球市佔率第一，而在台灣地區更秉持「共生」理念投入多項企業社會責任，其中包含各類節能減碳、海洋淨灘、蝴蝶生態保育、深入偏鄉關懷兒童、攝影馬拉松、培育校園攝影大使，藉此展現在地關懷、友善地球，同時也深耕台灣在地攝影文化，以及透過企業影響力讓台灣與世界串聯。

對於下一個20週年，蘇惠璋預期將在光學產業、數位印刷、影像監控解決方案，以及健康醫療四大領域持續深耕，並且從中挖掘Canon全新品牌價值，另外在企業內部也將持續落實「共生」理念，透過「Big Smile」、「Red Hot Passion」以保持自信、活力、熱情、認真與專業態度勇於面對挑戰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

數位攝影 品牌 日本 Canon

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