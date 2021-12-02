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Hitachi Vantara推動混合雲數據儲存需求 強調提昇企業服務運作效率與升級彈性

聯合新聞網 / 楊又肇

針對目前混合雲儲存需求，Hitachi Vantara今日 (12/1)宣布推出全新VSP 5000系列與VSP E系列混合雲儲存設備，強調可在無須斷電情況下即可更換儲存裝置，同時也標榜耐用性，讓企業能更容易銜接在地儲存與雲端儲存使用模式，藉此對應更多元混合雲儲存架構佈署。

此外，Hitachi Vantara也強調VSP E系列以更經濟實惠形式提供可靠儲存使用模式，而VSP 5000系列則強化持久運作的最佳化儲存效能，兩者均可對應更具彈性佈署應用，並且能相容Google Cloud Anthos、Red Hat OpenShift，以及Kubernetes等容器化應用，另外亦可藉由VMware服務串接AWS應用項目，藉此擴展現代化工作負載效能。

除了在VPS E系列全面導入NVMe儲存陣列，另外亦可選擇更經濟實惠的SAS儲存陣列，甚至可以選擇兩者混合使用模式，讓企業能以更低成本建構更大儲存容量，並且能在配合自動安裝設定與內建管理功能，藉此在30分鐘內完成安裝啟動與執行工作負載。

VSP 5000系列則對應更高儲存容量與大型企業規模儲存需求，其中在VSP 5200和VSP 5600分別可對應更快的應用程式回應時間，以及更高執行效率，包含對應可提升42%的資料縮減率，藉此增加更多可儲存，而VSP 5600則可利用端對端NVMe對應每秒存取3300萬次執行效率，並且將延遲降低至39毫秒，進而可加速應用程式回應速度，同時可在基礎架構堆疊中自動偵測異常、分析根本原因。

另外，VSP 5000系列儲存產品同樣可將資料架構從邊緣擴展至邊緣核心及雲端，同時可透過Hitachi現代儲存保障計畫 (Modern Storage Assurance)與資料就地遷移 (Data-in-Place Migration)，讓企業用戶能無需將設備斷電停機即可進行升級，同時也更容易搬遷儲存資料，另外一可配合EverFlex服務依照使用量升級硬體、軟體，或是其他服務內容。

▲Hitachi Vantara台灣區總經理林岳田 (右)與台灣區資深技術經理林祈禎 (左)
▲Hitachi Vantara台灣區總經理林岳田 (右)與台灣區資深技術經理林祈禎 (左)

至於透過HCP (Hitachi Content Platform)服務，更可將非結構化資料有效分布至整個儲存架構，讓雲端應用服務存取效率可提昇兩倍，同時也能針對使用需求與工作負載形式進行資料存取效能客製化。其他部分，則包含可將物聯網、監控設備記錄資料快速會速資料庫的Hitachi Content Software for File服務，以及可將將人工智慧、機器學習技術應用於報告，以及效能優化與智慧數據管理的Hitachi Ops Center服務，藉此提高系統即時分析效率與自動化管理效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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