必收藍芽喇叭，網曝外觀設計比價格重要？

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近半年內「藍芽喇叭」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大藍芽喇叭品牌網路聲量排行，以及近三個月內網友熱議的五大藍芽喇叭選購因素有哪些。

聽音樂除了使用耳機外，藍芽喇叭也是一個好選擇之一，除了可免除「要接線」的麻煩外，還能擁有一定的音質享受，因此受到不少網友喜愛，不過藍芽喇叭品牌百百種，究竟網友們都在討論哪些品牌，又有哪些選購要點？

「Sony」網推最保險 「這牌」外型備受討論

觀察市面上近半年的熱議藍芽喇叭品牌，以「Sony」出場的藍芽喇叭討論度最高，該品牌因本身研製許多電子產品，而常被許多網友稱是「最保險」的品牌。加上Sony推出的商品種類多，且從低價位到高價位都有，因此在各種「藍芽喇叭選擇」的貼文中，成為不少民眾推薦的品牌，有網友就表示「買藍芽喇叭選保險牌，Sony那種很難錯」、「我藍芽喇叭也買Sony，Sony在喇叭、耳機聲音表現真的很棒」等，廣受好評。

熱議8大藍芽喇叭品牌，網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，較高價位的品牌如「Marshall」及「Bose」等，也獲得許多討論。其中經典音響老牌「Marshall」，以「復古有質感的外型」獲得許多關注，加上音質的表現良好，讓不少網友大讚「Marshall藍芽喇叭真的很搶眼」、「Marshall真的讚，雖然有點貴，但用過之後不後悔」；而「Bose」也是許多預算充足民眾的選擇之一，該品牌「好聽的低音」也成為不少網友推薦的理由之一，有民眾就大讚「Bose這款音響音質真的不錯」、「Bose的低音真的猛」等。

「木質」藍芽喇叭引熱論 網友用「這些」判斷音質好壞

從近三個月內網友熱議的五大藍芽喇叭選購因素中，可發現藍芽喇叭的「外觀設計」最受討論，除了因有不少品牌推出特殊的造型外，也有廠商與卡通人物聯名，來搶攻市場，讓不少網友直呼可愛。而具「木質的外觀設計」也是許多網友關注的焦點，有民眾就表示「木質的設計很好看」、「我也很喜歡木質的造型，覺得木質設計很有質感」。

藍芽喇叭5大選購因素 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖

而藍芽喇叭最重要的「音質」也是許多網友關注的選購要點，有不少網友會上網詢問藍牙喇叭的音質表現，如有民眾表示「個人很在意重低音的音質，我在測試喇叭時都會拿重金屬樂來try」、「喜歡爵士樂的話，低頻要夠比較有放鬆感」分享自己測試音質的方法。

若你最近剛好有購買藍芽喇叭的需求，不妨參考上面網友們的建議，選擇一台符合自己需求的喇叭，讓自己沈浸在音樂的世界中吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》