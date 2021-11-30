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Microsoft Edge增加先買後付功能 引微軟支持者反彈「易產生欠款、呆帳」

聯合新聞網 / 楊又肇

先前透過Canary及Dev頻道釋出的Microsoft Edge測試版本，讓美國地區使用者能藉由與第三方支付服務Zip (原本名稱為Quadpay)合作的先買後付選項，藉此透過六周內分四期付款方式進行線上消費。不過，這樣的合作似乎引發不少微軟支持者的不滿。

不少微軟支持者透過官方討論區，以及Reddit論壇發文表示不滿，認為微軟此舉反而降低本身品牌高度，強調應該藉由本身服務推動更大規模產業發展，而非僅只是以此獲取近利。

另一方面，不少支持者更認為先買後付的消費模式，將比信用卡消費更容易產生欠款、產生呆帳等負面問題，因此也反對微軟在Microsoft Edge加速此項功能，避免因此陷入非必要的社會批評。

在不少微軟支持眼中，微軟好不容易從過往早期IE瀏覽器，以及舊版Microsoft Edge負面形象走出，同時也藉由換上Chromium架構重新吸引眾人支持，實在沒有必要再因為負面批評影響品牌形象。

依照微軟先前說明，與第三方支付服務Zip合作服務，可適用介於35美元至1000美元內的消費金額，讓使用者透過更簡單方式進行線上購物，同時無需在每次訂購商品時重複輸入信用卡卡號，甚至可以透過分期方式輕鬆付款。

雖然目前越來越多線上購物已經嵌入Apple Pay、Google Pay等付費選項，但是透過微軟此項與Zip的合作，則可適用在更多線上購物付款需求，同時也簡化線上操作流程，甚至能藉由分期付款方式吸引更多人消費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 微軟 信用卡 Edge

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