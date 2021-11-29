EPIC Games執行長盼玩家僅透過單一管道 就能買不同平台遊戲

在近期拜訪韓國等市場時，EPIC Games執行長Tim Sweeney表示，希望能使玩家在單一管道即可購買對應不同平台使用的遊戲內容，讓玩家遊玩體驗不受平台限制，同時也能透過單一平台管理自己所擁有遊戲內容。

受限於內容版權，以及商業利益上的限制，目前玩家僅能在不同管道上購買遊戲，例如在EPIC Games Store或Steam服務上購買PC遊戲，並且在PlayStation服務購買PlayStation 5遊戲，以及在Xbox服務購買Xbox Series X遊戲，但這些遊戲就無法透過單一管道進行管理，或是購買對應不同平台的遊戲內容。

依照Tim Sweeney說明，目前正計畫與遊戲開發商、內容供應商合作，讓玩家可以透過單一管道購買所有遊戲，並且能掌握自己擁有哪些遊戲，以及能在哪些平台上使用。

Tim Sweeney認為，目前業界沒有提出相似的想法，是因為現行透過不同管道銷售遊戲，在背後仍有不同利潤落差，但以多數遊戲都已經支援透過網路記錄遊玩進度與遊玩成就等資訊，顯然更容易藉由資訊同步方式，讓玩家可以在相同管道購買所有遊戲內容。

而這樣的作法，最終會僅在於遊戲開發商、內容供應商之間的銷售潤如何分配等問題，認為讓玩家透過單一管道購買、管理所有遊戲並非難題。

目前仍無法確認Tim Sweeney所提出計畫是否能順利成功，但從近期EPIC Games因為《要塞英雄》 (Fortnite)遊戲內交易方式，進而與蘋果、Google槓上，並且讓更多人重視App Store、Google Play Store內的App內交易抽成分潤問題，因此也讓蘋果最終在美國、韓國與日本等市場調整政策，讓開發者能自行決定App內交易方式，或許Tim Sweeney接下來也能藉其在遊戲業界影響力再次推動改革。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》