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為了硬體銷售讓路？Spotify準備關閉車用操作介面Car View

聯合新聞網 / 楊又肇

Spotify稍早確認，將準備移除從2019年初推出的Car View功能，但強調依然會持續強化車內聆聽體驗。

依照Spotify在用戶討論社群頁面回覆說法，證實將準備關閉從2019年初針對車內聆聽體驗打造的Car View功能。另外，部分用戶也透露在Android平台原本提供的Now Playing View功能，目前也已經取消。

而就Spotify說明，關閉Car View是為了接下來準備推出的新功能作準備，目前替代方案可以在使用Google Maps導航時開啟Spotify服務，或是透過Google Assistant方式直接喚醒裝置播放Spotify音樂內容。

不過，不少看法認為Spotify移除Car View等功能，其實為了推廣銷售今年四月推出的車用裝置Car Thing，因此將部分能取代Car Thing操作體驗的功能取消，藉此誘使更多人選擇花費79.99美元價格購買Car Thing。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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