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Canon全片幅無反機種EOS R3 台灣市場確定售價15萬9900元

聯合新聞網 / 楊又肇

日前公布具體細節與全球上市售價的Canon全片幅無反機種EOS R3，今日 (11/26)確定台灣市場的單機身售價將以新台幣15萬9900元提供。

而這款定調進階拍攝使用需求的新機，Canon也鎖定專業運動、新聞、飛羽生態、婚禮及活動攝影工作人員需求市場。

EOS R3導入Canon全新採背照式堆疊設計、對應2410萬畫素的35mm全片幅COME感光元件，並且搭配Digic X影像處理器，同時也具備Canon旗下雙像素CMOS AF II自動對焦系統，藉由電子快門運作時最高可對應30 fps AE/AF連續追焦拍攝，另外也配合高感光度設計提高室內或夜間拍攝亮度，降低電子快門產生影像失真情形。

在機械快門運作情況可對應每秒12張連拍，電子快門則可達每秒30張連拍表現，並且降低高速連拍時產生照片畸變情況，甚至可在電子快門運作過程對應Speedlite閃光燈同步補光，EV值最低可達-7.0，原生感光值介於ISO 100-102400，並且可擴展至ISO 204800。

動態錄影部分，則分別支援4K超取樣短片，以及機內記錄6K 60p RAW、4K 120p 10-bit及Canon Log 3格式影片。

而EOS R3將對應高速、高精度與更廣的自動對焦系統應用，其中更導入經深度學習訓練的對焦模式，藉此可精準針對人像頭部、眼部，或是肢體動作進行識別，讓對焦系統能更快速捕捉正確被攝目標。此外，Canon更標榜增加包含車輛、自行車等賽車運動被攝物體追焦拍攝功能，藉此譲EOS R3可對應更多拍攝需求，甚至可在錄影模式對應追蹤人物、動物與車輛。

此外，EOS R3更額外搭載視線偵測功能，藉由感測元件判斷使用者眼部在觀景窗內注視位置，藉此達成注視被攝目標即可快速完成自動對焦效果，對於需要拍攝快速移動物件、人物情況，將能更方便以正確對焦進行拍攝。

如先前預告，EOS R3更比照高階機種採用一體式垂直手把設計，意味此款機種將鎖定進階拍攝使用需求。其他部分，則包含支援網路線與5GHz頻段Wi-Fi連接功能，方便使用者快速將拍攝影像傳出，電池則採用LP-E19規格，而儲存媒介則支援CF express與UHS-II SD雙卡槽設計。

機身設計部分，Canon也說明EOS R3將繼承過往EOS 1搭載機身防震、防滴規格，同時對應高速攝影的專業使用需求，本身更支援8級機身防震，另外機身背面則搭載576萬畫素、120Hz畫面更新率設計的電子觀景窗與多角度可翻轉觸控螢幕，並且搭載全新熱靴座，可支援無線麥克風配件連接使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

全片幅 Canon

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