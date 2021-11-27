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Apple Watch前身！「骨灰級智慧手錶」拍賣金額上看新台幣139萬元

聯合新聞網 / INSIDE
圖擷自Comic Connect
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30年前的 Apple Watch 另類出土出現在拍賣網站上，預計最終結標金額將落在 2.5 萬至 5 萬美元，不過現在出價僅 1050 美元。

你見過 1980 年代的智慧型手錶嗎？這款 SEIKO 替蘋果公司製作的手錶最近突然出現在動漫相關拍賣網站上引起討論。作為 Apple Watch 大前輩的這款手錶稱作 WristMac，其功能及造型在當時而言算是相當前衛。

當時創造這支手錶的目的主要是為了透過 AppleTalk 的技術，讓這隻手錶能夠直接與 Mac 電腦進行連接，就如同 Apple Watch 能夠與蘋果公司產品連接的概念一樣，不過別忘了這可是在 30 多年前，蘋果在當時就已具備有這樣的思維及相關技術。而我們熟知蘋果所出產的第一款智慧手錶卻是在 2015 年出產的「第一代」Apple Watch。

圖擷自Comic Connect
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這款手錶目前在 comic connect 網站上進行拍賣，離截止日仍有 24 天的時間，外界普遍預估最終將會落在 2.5 萬至 5 萬美元（折合台幣約 69.5 萬至 139 萬）之間，而截至目前為止，其最高出價僅 1,050 美元，有興趣的買家也許可以去嘗試下標碰碰運氣。

值得注意的是，這款手錶一直尚未開封，保存相當完善；其內容物除手錶本體外，還附有說明書、註冊卡以及一張 3.5 吋的驅動磁片。根據賣家表示，當時他是趁著很久以前手錶店在出清時以 50 美元的價格買來收藏，因此至今尚未嘗試戴過。

而這款手錶預估的結標金額會如此高除了包裝完整外，還有一個原因就是這支手錶曾是美國太空總署（NASA）亞特蘭提斯號太空梭太空人的標配，甚至會利用 WristMac 寄 Email 回到地球，同時也有提醒事項的功能。而蘋果這些技術竟在 30 年前就已悄然存在，對於許多民眾而言仍感到不可思議。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

太空人 NASA 蘋果 Apple Watch 智慧手錶

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