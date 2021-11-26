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對應更高記憶體配置 傳新Mac Pro至少搭載2組「M1 Max」處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

依照彭博新聞記者Mark Gruman取得消息，蘋果計畫在接下來準備推出的Mac Pro與新款27吋iMac所採用Apple Silicon處理器中，將以2組M1 Max處理器組成更高效能規格的M1 Max Duo，以及4組M1 Max處理器構成的M1 Max Quadro。

其中，M1 Max Duo至少將具備20組處理核心，以及64組顯示核心，另外也將搭配最高達128GB的記憶體。而M1 Max Duo採用規格則預期會是M1 Max Duo的2倍以上，亦即至少具備40組處理核心，以及128組顯示核心，至於記憶體則有可能擴展至最高256GB規格。

而近期將Linux作業系統移植到搭載M1 Pro及M1 Max處理器的Mac機種時，駭客技術人員Hector Martin表示在macOS原始編碼內容就包含支援多組處理器支援的描述，意味在Mac機種內採用2組M1 Pro或M1 Max處理器並非不可能。

不過，目前蘋果並未透露接下來預期會推出新品消息，同時也未回應彭博新聞報導內容。

從今年更新產品腳步來看，蘋果預期會在明年正式推出新款Mac Pro與27吋iMac機種，同時也會更新MacBook Pro、MacBook Air等機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Mac Pro 蘋果

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