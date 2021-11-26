對應更高記憶體配置 傳新Mac Pro至少搭載2組「M1 Max」處理器
依照彭博新聞記者Mark Gruman取得消息，蘋果計畫在接下來準備推出的Mac Pro與新款27吋iMac所採用Apple Silicon處理器中，將以2組M1 Max處理器組成更高效能規格的M1 Max Duo，以及4組M1 Max處理器構成的M1 Max Quadro。
其中，M1 Max Duo至少將具備20組處理核心，以及64組顯示核心，另外也將搭配最高達128GB的記憶體。而M1 Max Duo採用規格則預期會是M1 Max Duo的2倍以上，亦即至少具備40組處理核心，以及128組顯示核心，至於記憶體則有可能擴展至最高256GB規格。
而近期將Linux作業系統移植到搭載M1 Pro及M1 Max處理器的Mac機種時，駭客技術人員Hector Martin表示在macOS原始編碼內容就包含支援多組處理器支援的描述，意味在Mac機種內採用2組M1 Pro或M1 Max處理器並非不可能。
不過，目前蘋果並未透露接下來預期會推出新品消息，同時也未回應彭博新聞報導內容。
從今年更新產品腳步來看，蘋果預期會在明年正式推出新款Mac Pro與27吋iMac機種，同時也會更新MacBook Pro、MacBook Air等機種。
For those who think the M1 Pro and M1 Max in the MacBook Pro are impressive, the new Mac Pro desktop is expected to come in at least two variations: 2X and 4X the number of CPU and GPU cores as the M1 Max. That’s up to 40 CPU cores and 128 GPU cores on the high-end.— Mark Gurman (@markgurman) October 18, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪聯發科天璣9000系列正式揭曉 為全球首款台積電4nm製程行動處理器
▪你也是嗎？2021最爛密碼 台灣人最愛「這數列」
▪蘋果為何願意開放DIY維修 外媒曝背後重重壓力
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言