對應更高記憶體配置 傳新Mac Pro至少搭載2組「M1 Max」處理器

依照彭博新聞記者Mark Gruman取得消息,蘋果計畫在接下來準備推出的Mac Pro與新款27吋iMac所採用Apple Silicon處理器中,將以2組M1 Max處理器組成更高效能規格的M1 Max Duo,以及4組M1 Max處理器構成的M1 Max Quadro。

其中,M1 Max Duo至少將具備20組處理核心,以及64組顯示核心,另外也將搭配最高達128GB的記憶體。而M1 Max Duo採用規格則預期會是M1 Max Duo的2倍以上,亦即至少具備40組處理核心,以及128組顯示核心,至於記憶體則有可能擴展至最高256GB規格。

而近期將Linux作業系統移植到搭載M1 Pro及M1 Max處理器的Mac機種時,駭客技術人員Hector Martin表示在macOS原始編碼內容就包含支援多組處理器支援的描述,意味在Mac機種內採用2組M1 Pro或M1 Max處理器並非不可能。

不過,目前蘋果並未透露接下來預期會推出新品消息,同時也未回應彭博新聞報導內容。

從今年更新產品腳步來看,蘋果預期會在明年正式推出新款Mac Pro與27吋iMac機種,同時也會更新MacBook Pro、MacBook Air等機種。

For those who think the M1 Pro and M1 Max in the MacBook Pro are impressive, the new Mac Pro desktop is expected to come in at least two variations: 2X and 4X the number of CPU and GPU cores as the M1 Max. That’s up to 40 CPU cores and 128 GPU cores on the high-end.