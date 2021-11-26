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三星980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 可用於PS5及PC儲存容量擴充

聯合新聞網 / 楊又肇

除了Seagate、WD及Sony獨立儲存子公司Nextorage都已經推出可用於PlayStation 5儲存容量擴充的M.2 SSD三星也推出新款980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD，讓PlayStation 5的儲存容量擴充選擇增加更多選擇。

而增加散熱片的980 Pro，厚度為8.6mm，基本上仍符合PlayStation 5擴充介面安裝要求高度限制，同時也能透過三星智慧散熱控制，配合散熱片提升運行速度與電源管理效率，最大限度地提高遊戲體驗。

另外，980 PRO系列更搭載三星專為PCIe 4.0 SSD客製化控制晶片，讓連續讀取速度可最快達7000MB/s，寫入速度則可達5100MB/s，並且具備1000K IOPS的隨機讀寫速度表現，相比PCIe 3.0約可提升2倍存取效率。

除了應用在PlayStation 5，三星也強調980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD可用於桌機安裝使用，同時更可對應處理大型檔案，以及3D圖像密集的遊戲內容，使用者更可透過三星管理魔術師7.0軟體工具，透過直覺介面即可讓980 PRO系列效能發揮。

目前980 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (含散熱片)將於11月29日起透過三星商城、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo奇摩購物中心等全台指定通路上市，預計推出1TB及2TB兩種容量，建議售價分別為新台幣7399元與13999元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 SSD

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