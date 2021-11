Intel宣布對應高效能「Alder Lake」筆電版處理器開始供貨 市售機種最快明年初揭曉

今年10月下旬宣布推出代號「Alder Lake」的第12代Core系列桌機版處理器時,Intel客戶端事業群總經理Gregory Bryant就透露將在11月接續推出筆電版處理器。而在稍早透過Twitter公布消息,更由團隊成員手持處理器,宣布對應高效能的筆電版處理器已經開始向合作業者供貨。

若順利的話,預期首波採用對應高效能「Alder Lake」筆電版處理器的市售機種,將會在明年恢復實體形式舉辦的CES 2022期間亮相,而預期Intel也會在CES 2022期間公布筆電版處理器具體細節。

至於筆電版處理器基本上也會採用Intel 7製程設計,並且採用大小核心配置,但是改以BGA Type 3形式封装,尺寸分別為50 x 25 x 1.3 mm,最高搭載6組效能核心與8組節能核心,意味最高規格將對應14核心、20組線程設計,並且整合96組Xe顯示核心。

在先前消息中,Intel至少會在對應高效能「Alder Lake」筆電版處理器提供Core i9-12900HK、Core i7-12800H、Core i7-12700H在內規格,熱設計功耗則在45W或以上表現。

Another incredible 12th Gen @intel Core milestone: today, we began shipping our high-performance mobile processors to customers! Congratulations to our Intel teams around the globe for their hard work & commitment in delivering this product. #IntelCore pic.twitter.com/72Glbo4qZo