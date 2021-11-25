搭載紫光處理器的Nokia T20平板在台上市 結合後疫情時代使用需求

日前揭曉的新款Nokia平板裝置T20，今日 (11/24)確認進入台灣市場，並且將以新台幣6990元價格銷售，初期在台上市則以新台幣6490元價格提供，並且加贈專屬皮套，預計在11月30日於全台Nokia品牌體驗櫃、momo購物網、PChome線上購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮購物等眾多電商通路開放訂購。

Nokia T20採用10.4吋、解析度為2000 x 1200的LCD螢幕，處理器採用的是紫光展銳的虎賁T610，而非過去經常使用的Qualcomm處理器，台灣銷售版本將提供4GB記憶體與64GB儲存容量，並且能以micro SD記憶卡擴充，電池容量則為8200mAh，支援15W有線快充，配色部分則僅提供深海藍，以及Wi-Fi連網版本。

機身採用鋁合金框體，並且保留3.5mm耳機孔，另外則支援IP52等級防水設計，內建支援Nokia OZO聲音技術的立體聲喇叭與雙麥克風，同時支援4G LTE連網，另外也提供僅以Wi-Fi連網規格。至於前後相機則分別採用500萬畫素、800萬畫素規格。

作業系統則採用Android 11，HMD Global承諾會提供至少兩年的作業系統版本升級，以及至少三年的系統安全更新，本身更符合Android Recommended企業產品認證，以及支援Google Kids Space服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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