小米除了將揭曉Redmi Note 11T 還準備升級印度市場售後服務

小米印度市場負責人Manu Kumar Jain日前預告將在11月30日於印度揭曉Redmi Note 11T之後,稍早更透露將進一步讓印度售後服務簡化,引發不少人猜測是否將跟進蘋果允許第三方或自行維修服務,或是升級Mi Care延長保固內容。

從小米印度官方Twitter發文內容,顯示小米接下來將調整印度境內維修服務,讓消費者能更容易獲得產品售後服務,但具體細節則尚未公布,預期會隨著Redmi Note 11T於印度揭曉時一併公布。

其中有可能允許第三方或消費者自行維修,另外也可能會升級既有Mi Care延長保固內容,甚至也可能讓小米旗下通路直接整合維修資源,讓消費者能透過鄰近的小米通路尋求維修服務。

而在先前預告中,小米透露將在11月30日於印度揭曉Redmi Note 11T,將可能搭載聯發科天璣810處理器,並且採用支援Full HD+解析度與90Hz畫面更新率的6.6吋螢幕,另外則配置最高8GB記憶體與128GB儲存容量,相機則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭,電池則支援33W有線快充。

Excited to announce that the #NextGenRacer #RedmiNote11T5G will be the 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 ever #Redmi phone with a 𝟔𝐧𝐦 chipset! 🏁 Better thermals 🏁 Better battery life 🏁 Better performance 🏁 The fastest #5G smartphone from @RedmiIndia I ❤️ #RedmiNote pic.twitter.com/hf0RizyCiB

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.

For us, it's always been about 𝗬𝗼𝘂

It's been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.

We've always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.

And now, we're taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.



Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q