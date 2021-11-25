小米除了將揭曉Redmi Note 11T 還準備升級印度市場售後服務
小米印度市場負責人Manu Kumar Jain日前預告將在11月30日於印度揭曉Redmi Note 11T之後，稍早更透露將進一步讓印度售後服務簡化，引發不少人猜測是否將跟進蘋果允許第三方或自行維修服務，或是升級Mi Care延長保固內容。
從小米印度官方Twitter發文內容，顯示小米接下來將調整印度境內維修服務，讓消費者能更容易獲得產品售後服務，但具體細節則尚未公布，預期會隨著Redmi Note 11T於印度揭曉時一併公布。
其中有可能允許第三方或消費者自行維修，另外也可能會升級既有Mi Care延長保固內容，甚至也可能讓小米旗下通路直接整合維修資源，讓消費者能透過鄰近的小米通路尋求維修服務。
而在先前預告中，小米透露將在11月30日於印度揭曉Redmi Note 11T，將可能搭載聯發科天璣810處理器，並且採用支援Full HD+解析度與90Hz畫面更新率的6.6吋螢幕，另外則配置最高8GB記憶體與128GB儲存容量，相機則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭，電池則支援33W有線快充。
Excited to announce that the #NextGenRacer #RedmiNote11T5G will be the 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 ever #Redmi phone with a 𝟔𝐧𝐦 chipset!— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 22, 2021
🏁 Better thermals
🏁 Better battery life
🏁 Better performance
🏁 The fastest #5G smartphone from @RedmiIndia
I ❤️ #RedmiNotepic.twitter.com/hf0RizyCiB
𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.— Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021
For us, it's always been about 𝗬𝗼𝘂
It's been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.
We've always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.
And now, we're taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.
𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.
Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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