小米除了將揭曉Redmi Note 11T 還準備升級印度市場售後服務

小米印度市場負責人Manu Kumar Jain日前預告將在11月30日於印度揭曉Redmi Note 11T之後，稍早更透露將進一步讓印度售後服務簡化，引發不少人猜測是否將跟進蘋果允許第三方或自行維修服務，或是升級Mi Care延長保固內容。

從小米印度官方Twitter發文內容，顯示小米接下來將調整印度境內維修服務，讓消費者能更容易獲得產品售後服務，但具體細節則尚未公布，預期會隨著Redmi Note 11T於印度揭曉時一併公布。

其中有可能允許第三方或消費者自行維修，另外也可能會升級既有Mi Care延長保固內容，甚至也可能讓小米旗下通路直接整合維修資源，讓消費者能透過鄰近的小米通路尋求維修服務。

而在先前預告中，小米透露將在11月30日於印度揭曉Redmi Note 11T，將可能搭載聯發科天璣810處理器，並且採用支援Full HD+解析度與90Hz畫面更新率的6.6吋螢幕，另外則配置最高8GB記憶體與128GB儲存容量，相機則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭，電池則支援33W有線快充。

Excited to announce that the #NextGenRacer #RedmiNote11T5G will be the 𝑭𝒊𝒓𝒔𝒕 ever #Redmi phone with a 𝟔𝐧𝐦 chipset!



🏁 Better thermals

🏁 Better battery life

🏁 Better performance

🏁 The fastest #5G smartphone from @RedmiIndia



I ❤️ #RedmiNotepic.twitter.com/hf0RizyCiB — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 22, 2021

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.

For us, it's always been about 𝗬𝗼𝘂

It's been about 𝗬𝗼𝘂𝗿 experience with us.

We've always strived to put 𝗬𝗼𝘂 first.

And now, we're taking things a notch higher, just for 𝗬𝗼𝘂.

𝗪𝗲 𝗰𝗮𝗿𝗲.



Stay tuned! pic.twitter.com/dBkTbT9o9q — Xiaomi India (@XiaomiIndia) November 23, 2021

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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