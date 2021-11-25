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小米除了將揭曉Redmi Note 11T 還準備升級印度市場售後服務

聯合新聞網 / 楊又肇

小米印度市場負責人Manu Kumar Jain日前預告將在11月30日於印度揭曉Redmi Note 11T之後，稍早更透露將進一步讓印度售後服務簡化，引發不少人猜測是否將跟進蘋果允許第三方或自行維修服務，或是升級Mi Care延長保固內容。

從小米印度官方Twitter發文內容，顯示小米接下來將調整印度境內維修服務，讓消費者能更容易獲得產品售後服務，但具體細節則尚未公布，預期會隨著Redmi Note 11T於印度揭曉時一併公布。

其中有可能允許第三方或消費者自行維修，另外也可能會升級既有Mi Care延長保固內容，甚至也可能讓小米旗下通路直接整合維修資源，讓消費者能透過鄰近的小米通路尋求維修服務。

而在先前預告中，小米透露將在11月30日於印度揭曉Redmi Note 11T，將可能搭載聯發科天璣810處理器，並且採用支援Full HD+解析度與90Hz畫面更新率的6.6吋螢幕，另外則配置最高8GB記憶體與128GB儲存容量，相機則分別採用5000萬畫素廣角鏡頭與800萬畫素超廣角鏡頭，電池則支援33W有線快充。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 128GB

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