Apple Watch省電小技巧！這幾招學起來延長續航

想省電的看這裡

有使用高階智慧手錶的人一定都會遇到續航不足的問題，尤其 Apple Watch 更是耗電大魔王，幾乎都要一天充一次電，雖說蘋果用戶們幾乎都很習慣了，但我想還是多少會有人希望續航可以再長一點吧，這次外媒就分享了幾招可以延長 Apple Watch 續航的小技巧給大家

⌚定期更新

首先是要確保 Apple Watch 可以保持在最新的 watchOS，軟體隨時更新才能讓手錶維持正常的運作，大家可以直接設定自動更新，這樣有新版下放時，手錶就能自動更新了

●路徑：手機上的 Watch App→一般→軟體更新→自動更新

⌚隨身攜帶 iPhone

若你的 Apple Watch 不是 LTE 版，代表手錶網路得連接手機才可使用。但你知道當 Apple Watch 未連接 iPhone 時，會導致手錶耗電加速嗎？外媒建議為了避免手錶耗電過快，最好提高攜帶手機的頻率

⌚關閉抬腕功能

輕輕抬起手腕就能喚醒螢幕雖然很方便，但如果你時常在抬起手腕（尤其在沒有要看手錶，是不自覺的狀態時）就會造成不必要的耗電。外媒建議若你從事時常動到手腕的工作或活動，最好把抬腕功能喚醒功能停止

●路徑：Apple Watch →設定→螢幕顯示與亮度→抬起手腕時喚醒→向上轉動錶冠時喚醒

⌚通知都關掉

社群軟體的通知也是造成 Apple Watch 耗電的因素，若訊息對你來說不緊急，像是 Instagram 留言、簡訊之類的，外媒也會建議關掉較好，保留重要的 App 通知即可

●路徑：手機上的 Watch App→通知→選擇不想接到通知的 App

⌚錶盤也有差

雖然換錶盤可以說是人生一大樂事，但是色彩過度、有動畫的錶盤，也會讓耗電加速，可以盡量使用一般錶盤或是黑白款的

⌚Power Reserve

Apple Watch 中有內建 Power Reserve 電力儲備功能，可以透過這功能關閉 Apple Watch 大部分的功能，最終手錶只會顯示時間。我覺得可以把它當作飛航模式使用，當你在開會、開車、看電影，不想分心的時候就可以使用這功能

●路徑：Apple Watch 時間頁面從底部往上滑→點擊電池百分比圖示→將電源圖標往左滑→出現提示時，點繼續

大家如果也覺得手錶很耗電，可以先從這幾招來試試看喔！

（新聞來源：AppleInsider ）

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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