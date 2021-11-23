Disney+必看8部影集、電影、動畫！Marvel、星戰、奧斯卡得獎作品通通有

有點大眾的名單，但我真的都超愛

近期大家應該都被各種 Disney++ 的資訊轟炸吧 XD 包含雙字幕、倍速播放等完整操作，還有片單推薦等等，今天莫娜也要來推坑我私心最愛的影集跟電影啦！若你也是最近訂閱 Disney+，但不知道要看些什麼，不妨參考看看！

若你不知道要找些什麼電影來看，那我推薦可以先看近期剛下檔的兩部電影！

📝《尚氣與十環傳奇》

首先要大推的是《尚氣與十環傳奇》不管上映前或上映後討論度都超高，老實說我原本也不怎麼期待，但我後來竟然進電影院看了兩次。《尚氣與十環傳奇》比起過往的漫威電影，多了東方色彩，許多古代神獸出現在眼前，真的很新奇，且武打戲也非常精采！重點是梁朝偉在電影裡帥到瘋掉，演出超深情的反派，但在最後又有大反轉。推薦還沒看過的人放下成見來欣賞，會很出乎你意料（而且這部還有 IMAX Enhanced 版喔

📝《脫稿玩家》

你是忙碌的上班族嗎？是否也對生活感到很有壓力呢？那我超推薦一定要看看《脫稿玩家》！故事的背景不是真實世界，而是遊戲裡面。男主角 Guy 是遊戲中的銀行員，還只是個每天做一樣事情、說一樣台詞的 NPC，直到他遇到了真人玩家 Millie，才發現原來自己是個 NPC。故事就是由 Guy 愛上 Millie 後，展開了一連串的脫軌演出！《脫稿玩家》是科幻加上喜劇，電影中還藏了很多漫威、星戰的彩蛋，非常值得一看

接下來要推薦的兩部動畫電影，都是我時常回味的，尤其在低潮期，這兩部動畫總是給我很大的鼓勵跟動力！

📝《動物方城市》

如果你到現在都還沒有看過《動物方城市》，那我拜託你看！《動物方城市》如其名，主角就是動物們，生活在 Zootopia 裡，就跟人類一樣會思考、要上班、要照顧家庭等等。故事的主角是兔子警察哈茱蒂，她與狐狸尼克意外地捲入一場陰謀案裡。《動物方城市》不僅有萌萌的動物，還有緊湊、懸疑的劇情，跟好多催淚畫面。哈茱蒂代表著女性以及較弱勢的族群，挑戰由男性與強壯動物主導的職業，她沒有退縮，反而是勇敢面對挑戰！這部我真的每看必哭。另外，《動物方城市》還有獲得金球獎、安妮獎、奧斯卡最佳動畫片獎等殊榮喔

📝《靈魂急轉彎》

《靈魂急轉彎》是在 2020 年末上映的動畫電影，看完這部電影，腦中浮現的第一個問題就是「我來到世界的目的是什麼？」已經不再年輕的 Joe 在學校當音樂老師，但他的夢想其實是加入爵士樂團當鋼琴手，在夢想即將成真時卻因為事故死亡，而變成靈魂。靈魂 Joe 在投胎先修班遇到了超難搞的 22 號靈魂，誓言要幫助 22 號找到人生的「火花」才能回到人間完成夢想。動畫圍繞在尋找人生火花上，火花是靈魂非常重要的一環，也就是你的人生中，最熱愛、最富熱情的事物，它可以是非常宏偉的志向，或是一定達成的目標，但其實也可以是任何感到快樂或放鬆的小事。我們常為了追求遠大的目標，而忘了感受人生的過程，最後只剩下空殼，希望透過《靈魂急轉彎》能讓你我停下腳步，回歸自我探索，找到讓你滿足的火花

當初這麼期待 Disney+ 登台，就是因為可以看滿滿的星際大戰！這部分我建議電影全看了（腦粉）不知道如何看的人，也可以看看資深影迷都是如何推坑的

📝《星際大戰》全系列

用 40 幾年說一個故事，《星際大戰》電影橫跨了三個世代，打造了完整且宏偉的世界觀，讓人更嚮往宇宙。要敘述它的背景實在太難了，我建議大家可以親自體驗 XD 《星際大戰》全系列不含外傳的話共有 9 部電影。若你是還沒看過的人，可以嘗試「 Machete Order 」，這是由一位資深星戰迷所提出的，也受到大家的贊同

觀看順序是《四部曲：曙光乍現》→《五部曲：帝國大反擊》→《星際大戰二部曲：複製人全面進攻》→《星際大戰三部曲：西斯大帝的復仇》→《星際大戰六部曲：絕地大反攻》→《星際大戰第7部曲：原力覺醒》→《八部曲：最後的絕地武士》→《九部曲：天行者的崛起》

📝《曼達洛人》

我每次在社群上分享星戰的東西，就一定會有人推薦我看《曼達洛人》！訂閱 Disney+ 的第一天，我就看了好幾集，真的超好看，尤達寶寶超級萌！《曼達洛人》的故事背景是在《星際大戰六部曲：絕地大反攻》的五年後，銀河帝國瓦解，新共和國剛建立的時代。曼達洛人是當時候的獎金獵人，也是最強的一派。某次任務中，曼達洛人發現他的目標人物竟然是尤達寶寶，他需要將尤達寶寶交給帝國軍，才能拿到酬勞，但在路程中發生的種種，讓他們也有了革命情感，於是曼達洛人決定救出尤達寶寶免於殘忍的對待，但也讓自己成為被其它獎金獵人追殺的對象。《曼達洛人》跟星戰本傳很不同，他的風格是更加黑暗的，說他是影集我覺得更像長篇電影，主角人設、動作場面都很精彩，一句話點評的話，我會說「就讓曼達洛人帶你找回看星戰的激動吧！」

漫威系列作品也是 Disney+ 重要的看點，除了電影之外，你還需要透過影集來補齊漫威宇宙！

📝《獵鷹與酷寒戰士》

若你在看完《復仇者聯盟：終局之戰》感到心裡空空、很失落，或是生活失去重心，別擔心那就來看看終局之戰後的故事！我首推《獵鷹與酷寒戰士》！劇情銜接在美國隊長回到過去與卡特跳完舞後，變成老人回到現實，並將盾牌傳承給獵鷹–山姆，但山姆認為自己能力不足不夠格接下盾牌，於是他把盾牌捐給了國家博物館。另一個重要角色則是美國隊長的戰友酷寒戰士–巴奇，這部影集也有很大的部分在探討酷寒戰士的內心轉變，算是他的贖罪歷程。《獵鷹與酷寒戰士》因為是影集，所以篇幅較長，更能好好說故事，且動作、打鬥戲也非常多，畫面聲音效果十足，還有多樣的新武器與戰服，是非常值得漫威迷一看的

📝《洛基》

洛基是我在漫威裡最喜歡的角色之一，你很難界定他到底是好人還是壞人，我覺得兩者都是，在洛基這個人身上你是看不到規律的。《洛基》的故事背景是接在《復仇者聯盟4：終局之戰》後，他用時間寶石逃到蒙古，但也被時間變異管理局抓走。這部完全可以當作洛基宇宙來看，他是很瘋狂很混亂的，但也可以在這部影集中看到洛基的心靈層面，是在過往漫威電影看不到的。雖然《洛基》的動作戲相比其它漫威影集算少了許多，但洛基本身的強烈風格與魅力，依然收復了漫威迷

呼～滿滿的心得終於打完了 XD 以上 8 部電影、影集、動畫我真的都超愛！推薦大家有空、有閒、有興趣一定要看看~之後若有看到新的作品，莫娜也會持續跟大家分享的！也歡迎大家跟我分享你的必看清單啦🥰 另外，還沒訂閱或是剛訂閱 Disney+，還不熟悉的人也可以參考看看懶人包喔！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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