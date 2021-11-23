尺寸縮減為60%的羅技MX Keys Mini鍵盤 即日起開放台灣市場銷售

羅技日前揭曉的MX Keys Mini鍵盤，目前也引進台灣市場，確定推出珍珠白、石墨灰兩款配色，建議售價則是新台幣3990元。

相比2019年推出的MX Keys鍵盤，MX Keys Mini鍵盤在尺寸縮減為60%比例，但維持相同按鍵尺寸，只是移除原本右側的獨立數字按鍵，以及編輯使用按鍵，另外則是提供聽寫按鍵、麥克風靜音按鍵，以及表情符號按鍵。

至於連接方式則對應Bolt連接器，或是透過藍牙，最多可對應三組裝置連接使用，分別支援Android、iOS、Chrome OS、Linux、iPadOS、macOS或Windows等作業系統環境使用，支援以USB-C連接使用，並且支援有線快充。

另外，透過距離感應器偵測使用者手部行動，即可在手指接近時自動點亮鍵盤背光，並且在使用者手部離開時關閉，亮度也會視照明條件自動調整，或是手動調整。

MX Keys Mini鍵盤將從即日起至11月28日，於PChome搶先首賣一週，11月29日起也會開放燦坤、順發、三井、良興、原價屋等實體通路門市全面販售。台灣引進版本僅提供珍珠白、石墨灰兩款配色，並未包含在其他市場推出的銀色、粉紅色款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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