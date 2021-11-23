蘋果將iOS平台app移轉到Mac使用 市場策略未有明顯成效

彭博新聞記者Mark Gurman在近期的《Power On》內容中表示，蘋果推出已有一段時間的Catalyst技術應用，讓開發者可將iOS平台app移轉到macOS環境使用情況，似乎並未引起使用者大幅接受。

Mark Gurman指出，即便換上M1處理器的新款Mac在整體使用上帶來更長電力續航時間，同時運算效能也未因為換成Arm架構而有明顯改變，甚至後來推出搭載M1 Pro、M1 Max處理器的MacBook Pro，在運算效能更比搭載Intel處理器的版本更高，同時也不會因為熱度問題而使散熱風扇高速運轉。

因此在硬體規格上，更換新處理器的Mac機種明顯讓使用者有全新體驗感受，但是在軟體使用部分似乎並未有明顯跟進。

雖然蘋果為了讓使用者順利從原本採Intel處理器版本移轉到Apple Silicon處理器版本，因此提供Rosetta 2工具讓使用者能在Arm架構環境轉換運作x86架構的應用程式，同時也讓開發者能藉由Catalyst技術將原本在iOS平台的app移轉到macOS平台使用，甚至可透過Universal工具同時打造對應x86及Arm架構軟體。

但除了Rosetta 2工具會讓使用者較常使用，透過Catalyst技術轉換的app，以及透過Universal工具打造的app，顯然僅有特定類別內容會吸引使用者下載安裝，例如使用者會在不同平台裝置上使用的記事類工具、通訊類服務等，但此類app多半早已在iOS、macOS平台均各別提供相應版本，即便蘋果未提供Catalyst技術資源，業者也會基於使用需求在不同平台上提供相應app。

從目前來看，Catalyst技術會更適合原本僅在iOS、iPadOS平台提供的app，例如遊戲、工具類等內容，藉由移轉到macOS平台增加app使用率。不過，由於許多app原本就是針對行動裝置使用需求打造，若只是將內容移轉到Mac機種上使用，即便蘋果提供以觸控板、滑鼠模擬原本透過手指點按、滑動等操作模式，實際使用體驗仍會有影響，加上介面調整也需要人力及時間成本，因此不少開發者幾乎僅選擇透過Catalyst技術讓app加入支援macOS，並未額外做最佳化調整。

如此一來，可能也就影響使用者體驗，進而降低app在macOS平台使用普及性。但從另一方面來看，不少使用者其實也習慣特定app在iPhone或iPad裝置上使用，即便支援在Mac上使用，可能也不會是使用首選平台。

從蘋果立場來看，將iOS、iPadOS平台app帶到macOS平台，對於使用者而言或許能增加更多使用體驗，而對開發者來說則可增加更多app使用率，同時也能讓macOS平台可使用內容大幅增加，只是目前仍無法吸引更多開發者青睞，同時使用者體驗也未如預期般增加，或許還是需要更多時間發酵。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦