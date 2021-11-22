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Tobii Dynavox將眼球視線追蹤技術應用在iPad 化身行動不便者輔助設備

聯合新聞網 / 楊又肇

Tobii Dynavox近期配合iPadOS 15與新款iPad裝置打造支援眼球視線追蹤功能的TD Pilot配件，讓使用者能直接透過眼球視線移動方式來控制iPad，同時也讓iPad能變成行動不便，以及說話障礙者的輔助工具。

直接將TD Pilot配件以保護殼形式安裝在iPad上，即可透過眼球視線追蹤方式操作iPad，並且能透過聲音識別轉換文字方式進行輸入，另外也能配合配件後方的顯示螢幕呈現簡短文字，或是透過內建擴音喇叭輔助播放聲音內容。

而Tobii Dynavox強調，即便在絕大多數的戶外強化直射情況下，TD Pilot配件依然可以正確識別使用者眼球視線位置，藉此捕捉精準的互動操作。

在TD Pilot配件項目中，將包含TD Talk、TD Snap、TD Copilot等輔助用app，同時配件本身需要額外供電運作，配件本身更符合Made for iPad設計，因此能有充足的相容使用性，讓使用者能更安心透過結合此配件的iPad與人互動，或是透過iPad執行各類應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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