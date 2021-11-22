Dyson用虛擬實境形式展示旗下產品 讓更多人輕易感受吹風機、吸塵器特色

因應疫情影響，希望讓更多人仍可在家中「實際」感受其吹風機及整髮器特色，Dyson稍早針對Meta Quest虛擬實鏡頭戴裝置推出名為「Dyson Demo VR」內容，讓使用者能透過虛擬實境方式體驗其產品。

而Dyson創辦人James Dyson表示，藉由虛擬實境形式可讓使用者更容易了解其產品特色，同時也說明未來將更廣泛利用虛擬實境技術，讓使用者能認識、體驗Dyson產品。

Dyson Demo VR採用可視化與模擬技術，基本上與工程團隊用於產品研發、原型製作，以及測試時使用技術一樣。

同時，James Dyson也強調虛擬實境技術應用不僅能使產品研發變得更直覺，同時也能讓使用者可以更深入體驗產品。

目前持續藉由新技術打造旗下產品，Dyson顯然也計畫透過虛擬實境方式擴展其產品體驗，藉此吸引更多人使用其產品。

此次透過虛擬實境形式展示產品，同時也成為Dyson作為旗下318家門市與線上通路展示的延伸，初期會以吹風機與整髮器展示為主，後續也會加入吸塵器等產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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