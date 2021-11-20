Disney+教學！組團更優惠、字幕設定、4K 畫質、多人共享觀看

大家都訂閱了嗎？

Disney++ 在台灣已經正式上線，相信不少人都已經手刀註冊並開始享受了吧？我已經啃食完第一季《曼達洛人》了 ya～雖說 Disney+ 平台介面並不複雜，而且有用過 Netflix 或其它串流影音平台的觀眾，應該很快就可以上手了，但相信還是有對它很陌生的朋友，今天就是要來分享幾個 Disney+ 的使用小技巧！可以學起來以備不時之需

🎥月費怎麼算？我可以邀幾個朋友一起共享？

在開始之前我們先來看看訂閱費用怎麼算，Disney+ 共有兩個方案，分別是「月付 270 元」跟「年付 2790 元」，而且不管你選哪一個方案，你的帳號都可以再找另外 6 個人一起共享（每個訂閱帳號最多可有 7 個使用者），且享受同等的畫質，不管怎麼想都是繳年費比較划算

🎥如何設定多人共享？

註冊的部分非常簡單，我就不操作囉，就是進入 Disney+ 網頁，選擇訂閱方案後填寫信箱、建立密碼、付款就完成了。當走完這些步驟後，就可以邀請朋友啦。首先當然就是給朋友你的 Disney+ 的帳戶密碼，由於帳戶就是你的信箱，所以我會建議不要使用工作或重要的信箱，可以另外創建一個專給 Disney+ 使用的

當朋友登入這組帳號後，就可以點選右上角的頭像，並選擇「新增使用者」，接著選喜歡的頭像並設定名字

▼超多頭像可以選

🎥內容分級這裡設

接著會跳到「瀏覽完整目錄」，這一頁則是要設定是限定內容，選「完整目錄」就是可以看成人內容，選擇「現在不要」是只能收看闔家觀賞的內容。若選擇「完整目錄」系統會詢問你要不要設定密碼，若想要有點隱私可以設一下 XD 另外，每個使用者的觀看紀錄、喜愛片單都是獨立的，所以不用擔心自己的紀錄會被洗掉

▼用戶可自行決定是否要設密碼

🎥跟朋友一起線上收看

Disney+ 有個很有趣的功能叫做「 GroupWatch 」，也就是可以邀請朋友跟你一起線上收看，點選旁邊的「+」就可以複製串流的連結，分享給朋友後，就可以一起線上收看影片啦，不過要注意的是對方也要有訂閱 Disney+ 唷。目前 GroupWatch 只能做到按表情貼互動，沒辦法打字聊劇情，許願之後能有這種功能

🎥字幕如何調整

Disney+ 上幾乎都是外語作品，若你不是想練英聽，應該還是會需要中文字幕吧 XD 若影片沒有自動出現中文字幕，你可以點選右上角的圖示，進入後就可以選擇字幕語言。如果字幕大小、顏色不合你意，那就再點選右上方的齒輪，自行設定字體顏色、大小、背景顏色

🎥如何收看 4K 影像？

雖說 Disney+ 支援 4K、HDR、IMAX Enhanced、Dolby Vision、Dolby Atmos 等規格，但不同的平台收看會有不同的限制。像是手機（iOS/Android）只支援 HD 1080p，音訊則是支援 Dolby Atmos；電腦網頁只支援 1080p 跟立體聲

若你想要收看 4K 畫質，則要透過以下幾種方法，包含在智慧電視上直接下載 Disney+ 並收看，或是透過有支援 Chromecast 或 AirPlay 的電視投影手機或電腦畫面，另外也可以購買電視盒子來達到效果。由於這部分比較複雜，之後有時間的話會再出教學給大家參考

🎥在家享受 IMAX

Disney+ 還有一個很大的特點，就是部分電影支援 IMAX Enhanced 電影格式，它的畫面比例是 1.90:1，一般常見的比例則是 2.35:1。IMAX Enhanced 的畫面看起來很寬，但不會佔滿螢幕的完整高度，也就是不會有明顯的上下黑邊，可以讓你看到多達 26% 的原始影像，也會讓觀眾更有沉浸感，大家有興趣可以體驗看看

（圖片來源：IMAX ）

希望以上資訊對大家有幫助！開心觀看豐富的內容～也歡迎跟我們分享你的使用心得啦！之後若有其它更新，會持續出文章告訴大家的

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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