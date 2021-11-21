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傳奇處理器架構師Jim Keller可能加入三星？目前僅處於臆測狀態

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，傳奇處理器架構師Jim Keller有可能加入三星團隊，並且藉由三星更小製程技術打造先進人工智慧處理器。

不過，此項消息目前僅處於臆測狀態，原因在於日前舉辦的三星先進製程晶圓代工生態系論壇2021 (Samsung Advanced Foundry Ecosystem,SAFE)線上活動中，Jim Keller將出席擔任主題演講講者，因此讓不少猜測其是否可能加入三星。

這樣的臆測顯然有些牽強，但不少人猜測Jim Keller可能借助三星往更小製程打造先進人工智慧處理器，甚至跨入目前應用在各類運算需求的Arm架構。

Jim Keller過去曾帶領研發蘋果A4處理器、AMD Zen架構，後來加入Tesla協助研發自駕晶片，並且在2018年加入Intel，但在去年因家庭因素離開，隨後則加入處理器新創公司Tenstorrent擔任技術長。

而Tenstorrent透過全新運算架構推動人工智慧與機器學習運作，先前已經推出一款以GlobalFoundry 12nm製程技術打造的人工智慧處理器Grayskull，標榜藉由120組客製化核心與65W供電，即可推動效能達368 TOPS的8位元運算模式。

依照Tenstorrent說明，其人工智慧處理器運算架構可隨運算模型改變而擴展，並且能依照需求動態移除非必要的運算條件執行緒，藉此讓人工智慧運算效率提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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