Belkin推出新款三合一無線充電板、Apple Watch隨身充電器 均支援MagSafe設計認證
Belkin稍早針對iPhone 13系列機種與Apple Watch series 7推出新款配件，分別是採MagSafe設計認證的三合一無線充電板BOOST↑CHARGE PRO 3-in-1 Wireless Charging Pad with MagSafe，以及針對Apple Watch系列打造的磁吸充電器BOOST↑CHARGE PRO Portable Fast Charger for Apple Watch。
其中，BOOST↑CHARGE PRO 3-in-1 Wireless Charging Pad with MagSafe本身獲得蘋果MagSafe設計認證，主要對應iPhone 13系列與iPhone 12系列等搭載MagSafe磁吸設計機種使用，使用者僅需透過將手機吸附在MagSafe磁吸座上，即可透過最高15W充電功率補充電量。
而在另一側對應Apple Watch系列使用的磁吸座，則可在45分鐘內讓Apple Watch series 7從0%電量充至80%，相比Apple Watch series 6約提昇33%充電速度，同時磁吸座可掀起，或是平放使用。至於中間的無線充電位置，則是對應支援無線充電的AirPods Pro，或是搭載無線充電盒的AirPods及AirPods 3使用。
至於BOOST↑CHARGE PRO 3-in-1 Wireless Charging Pad with MagSafe總輸出充電功率為40W，並且提供原廠兩年產品保固，以及黑、白兩種配色選項。
另一款針對隨身攜帶使用的磁吸充電器BOOST↑CHARGE PRO Portable Fast Charger for Apple Watch，則可支援Apple Watch series 7快充，一樣可在45分鐘內讓Apple Watch series 7從0%電量充至80%，相比Apple Watch series 6約提昇33%充電速度，一樣提供黑、白兩種配色選項。
建議售價方面，BOOST↑CHARGE PRO 3-in-1 Wireless Charging Pad with MagSafe將以149.95美元價格，分別透過Belkin、蘋果官網銷售，初期會先在美國、日本、香港及中國上市，之後也會在更多國家地區推出。而BOOST↑CHARGE PRO Portable Fast Charger for Apple Watch則以59.95美元價格銷售，同樣會透過Belkin、蘋果官網銷售，並且先在美國、日本、香港及中國上市，後續則會在更多國家地區推出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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