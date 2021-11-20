27歲女誤將AirPods當藥丸吞 拍片崩潰憶述經歷：錄下胃部的聲音
進食的時候分心隨時誤吞其他物件！美國波士頓27歲女子貝爾默（Carli Bellmer）早前吃藥時，誤將AirPods當成消炎止痛藥「布洛芬」（Ibuprofen）吞下，無論怎樣催吐也無法將耳機吐出來。她於TikTok（抖音）拍片講述事情經過，其間於鏡頭前崩潰大哭，無助的樣子令她迅速於網上爆紅。
美國波士頓27歲女子貝爾默（Carli Bellmer）早前吃藥時，誤將Airpods當成消炎止痛藥「布洛芬」（Ibuprofen）吞
貝爾默於抖音影片憶述事情經過，她說當時正爬上床，她一手拿着消炎止痛藥「布洛芬」，一手拿着AirPods左耳耳機，她將「藥丸」放入口後，配水吞服，但覺得有點難吞，她看一看手上，發現仍拿着藥丸，才驚覺自己吞錯AirPods。她嚇了一跳，立即催吐，但吐不到出來，讓她快被迫瘋，不知如何是好。
她打電話給醫生求救，被建議待AirPods自行排出體外，數天後她去照X光，終確認了耳機已不在體內。在耳機排出體外前，她曾傳送語音訊息給朋友，當時她忘記中斷iPhone與AirPods的連繫，結果訊息錄下她胃裏的聲音。
貝爾默荒謬、離奇的經歷吸引逾240萬人次觀看，有網民質疑藥丸和AirPods的樣子不同，不可能會吞錯，不過亦有網民為其辯解說800毫克的「布洛芬」比較大粒，若分心真的有機會將藥丸與AirPods混淆。
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文章授權轉載自《香港01》
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