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微軟開始在美國地區的Microsoft Edge 測試先買後付分期消費功能

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早透過Canary及Dev頻道釋出的Microsoft Edge測試版本中，微軟美國地區加入與第三方支付服務Zip (原本名稱為Quadpay)合作的先買後付選項，讓使用者可透過六周內分四期付款方式進行線上消費。

依照微軟說明，此項服務可適用介於35美元至1000美元內的消費金額，讓使用者透過更簡單方式進行線上購物，同時無需在每次訂購商品時重複輸入信用卡卡號，甚至可以透過分期方式輕鬆付款。

雖然目前越來越多線上購物已經嵌入Apple Pay、Google Pay等付費選項，但是透過微軟此項與Zip的合作，則可適用在更多線上購物付款需求，同時也簡化線上操作流程，甚至能藉由分期付款方式吸引更多人消費。

不過，目前此項合作僅限美國境內使用，微軟似乎暫時還沒有計畫在其他地區推行相同，或是與其他業者合作分期消費服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 信用 Edge 微軟

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