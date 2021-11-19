富士新款拍立得相機instax mini Evo亮相 加入更多使用樂趣

富士稍早宣布推出新款拍立得相機instax mini Evo，其中採用復古相機造型，更加入不少新設計，例如可與手機連動當做隨身相片列印裝置，或是透過手機遙控相機拍攝，以及將相機拍攝內容同步到手機存放，藉此增加拍立得相機更多使用樂趣。

規格部分，instax mini Evo採用1/5吋感光元件，搭配28mm焦段、f/2.0光圈鏡頭設計，近拍距離約在10公分左右，分別對應ISO 100-1600感光度，解析度則可達2560 × 1920，影像則是透過miro SDHC/SD記憶卡儲存。

另外，機身上也加入充滿復古風格的過片撥桿、可加裝補光燈等配件的冷靴等設計，背面則可透過LCD螢幕檢視拍攝結果，並且套用10種鏡頭濾鏡與膠捲底片模擬模式，藉此產生最多100種成像效果。

而其他便利功能則包含可當做搭配手機使用的隨身相片列印裝置，以及可將instax mini Evo拍攝內容同步到手機，方便使用者透過網路分享。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

配合instax mini Evo推出，富士同時也推出專屬皮套配件，以及可作為相片展示使用的透明相框配件，另外也宣布推出名為「STONE GRAY」 (砂岩灰)、質感相對較厚的底片相紙。

建議售價部分，instax mini Evo將以25800日圓價格上市，預計在12月3日開放銷售，至於「STONE GRAY」底片相紙則會以869日圓價格銷售，同樣會在12月3日推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦