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微軟更新作法 未來僅Windows 11 on Arm環境可執行64位元應用程式

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然微軟很早之前就已經在Windows 10 on Arm環境測試64位元架構應用程式相容性，但在稍早更新聲明消息中表示，未來若要在Arm硬體設備上執行64位元架構應用程式，就必須升級至Windows 11

微軟並未特別說明為什麼增加此項限制，但顯然與微軟目前積極推廣Windows 11有關，其中也可能與Windows 11從一開始就原生整合Windows on Arm設計，因此與64位元架構應用程式能有更高相容性。

在Windows 10初期推出時，其實尚未考慮整合對應Arm架構硬體環境使用，主要還是以x86架構硬體相容，直到後續才提出能以原生形式在Arm架構硬體執行運作版本，因此初期仍有部分應用程式無法直接相容使用，直到微軟後續釋出更新才加入相容運作。

不過，雖然接下來計畫只讓Windows 11 on Arm環境可相容64位元架構應用程式，微軟目前仍計畫讓先前已經加入測試64位元的Windows 10 on Arm，能在2025年10月14日以前維持使用，但依然建議使用者升級至Windows 11作業系統版本，以利取得更完整軟硬體相容效果。

目前微軟也積極擴大Windows 11升級使用模式，近期更陸續開放更多相容硬體免費升級。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows 11

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